Millonarios, en déficit de gol pese al triunfo contra U. Magdalena

Millonarios logró el cometido, que era ganar, no importó el cómo, pese a buscar desde varias alternativas romper el marcador. Sin embargo, sigue la sequía de gol en las toldas azules, pues el tanto que representó el triunfo contra Unión Magdalena fue un gol en propia puerta, dejando aún en déficit a los de Gamero, desdde el aspecto ofensivo.

No pasó mucho para que los azules empezaran a presionar alto y concretar opciones claras. El regreso de Román contribuyó, por ese sector, dejó habilitado a Daniel Ruiz, que centró la pelota y entró Larry Vásquez a rematar, enviando el balón al palo.



Opciones y presión alta por parte de los locales. La visita no se quedó atrás al intentar patear al arco, James Sánchez e Isaac Camargo probaron, pero Álvaro Montero respondió en los dos casos.



Al minuto 15, los azules aprovecharon el espacio de los samarios en la mitad de la cancha, gran pase de Llinás a Herazo, quien recibió de pecho, remató y al fondo, pero el linea anuló la acción y el VAR ratificó la decisión.



Unión Magdalena trató de darle prioridad a la parte defensiva, con un 3-4-3, que se volvía en línea de cinco. Lo sufrió Suárez desde el banquillo, pues no lograban concretar más de cinco pases seguidos, perdiendo la esférica en salida. Situación que aprovechó Millonarios para rematar, con opciones claras para Ruiz y Sosa.



Desde el juego aéreo, combinado, media distancia y por las bandas. Así intentó Millonarios, pero la definición volvió a pesar durante el primer tiempo, donde llegaron a generar un total de seis remates, de los cuales tres tuvieron dirección de arco.



La intención en el segundo tiempo fue la misma, pues los azules buscaron y buscaron con remates de media distancia, siendo Sosa el mas insistente. El marcador se abriría al minuto 53, en una jugada por la banda, que centró Herazo, el central Gómez la desvió y la pelota se fue al fondo.



Millonarios volvería a probar, al minuto 57. Silva aprovechó un rebote que dejó Ramiro Sánchez, mandándola a guardar. Pero el VAR anuló la acción por fuera de lugar. El ritmo, en adelante, empezó a bajar por parte de los de Gamero, perdiendo intensidad. Pese a esto, la respuesta del Magdalena no fue la mejor, ya que no presionó al rival.



Ramiro Sánchez salvó varias claras, remates de media distancia y en el área, con casi nueve acciones en las que intervino en compromiso. Millonarios, con el triunfo, llegó a ocho unidades, ascendiendo momentáneamente a la sexta casilla del campeonato. La próxima jornada visitará al Cali.