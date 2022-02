Alberto Gamero: ‘somos un club ofensivo, pese a los pocos goles’

Millonarios logró un importante triunfo, pese a no mostrarlo con un marcador amplio, pudo sacar los tres puntos, en medio del trabajo y la disposición ofensiva. Alberto Gamero habló sobre lo que dejó el partido en El Campín.



Tres volantes de creación en cancha: hoy queríamos mirar eso. El partido lo planificamos así. Sabíamos que Unión iba a tener bloque medio bajo. Teníamos que buscar la forma de generar fútbol por dentro, tanto Ruiz como Maca y Sosa, los repartimos por los tres carriles, para que deambularan y se lograr asociación. Fue la forma de tocar y con la salida de los laterales. No teníamos el riesgo de que nos hicieran gol, pero si la de no poder anotar. Llegamos, generamos, Sánchez estuvo bien en el arco, se defienden bien.



Aspectos a trabajar con los atacantes, por parte de Arnoldo Iguarán: la preocupación es cuando no generemos. Hoy Herazo tuvo un mano a mano, lo erró. Nosotros llegamos, a veces la toma de decisiones de un jugador, cuando va a hacer el gol, es una decisión personal, con tranquilidad y posicionamiento. Este es un equipo ofensivo, en cinco partidos hemos tenido más de 60 llegadas, pero no las concretamos. Lo importante es que no pierdan la convicción y la fe de lo que hacen.



Lo de Arnoldo son papeleos, él ya está hablado, para entrar a la institución. Ha ido esta semana, es un ídolo de Millonarios. Tenerlo ahí también dará confianza a los delanteros. Él puede decirle a un defensa cómo cabecear. Ojala esta semana lo tengamos y que disfrute del equipo como se merece.



Mejora de Millonarios con los regresos de Román, Vargas: El que entra, responde. Tuvimos el bache contra Nacional, los que han jugado, han respondido. Ha jugado Perlaza y Murillo, respondieron. Es un equipo que desde el año pasado tenía casi la misma defensa. Por momento éramos sólidos, fuertes, pero nos llegaban y marcaban. Hemos tratado de darle más continuidad a un grupo. El regreso de Román y de Vargas ayuda, Juan Pablo llega motivado de su selección, porque está mucho más cerca del Mundial, eso lo motiva.



El caso de Sosa lo analizamos, cuando coja ritmo, va a ser mucho más útil para el equipo. Lo que hicimos hoy, fue para rodearlo y acompañarlo, que también puede jugar ahí. Le puse a Silva y a Ruiz.



Nómina de viajeros a amistoso en Ecuador: a lo teníamos comprometido, para que estén aquellos que no han jugado. En el caso de Sosa, no lo teníamos para hoy, pero estuvo 80 minutos. Lo estamos esperando para que esté allá. En el caso de Cuenú, Pereira, García, Valencia. Estamos enfocados en el torneo, hay algunos que se quedarán recuperándose para el duelo contra Cali. Hay algunos que no viajarán. Llevaremos una nómina mixta.