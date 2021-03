¿Era penal o no? Hasta en Millonarios apuntaron contra Nicolás Gallo

Después de dos partidos sin ganar, Millonarios volvió a sonreír en la Liga BetPlay 2021 tras derrotar con lo justo (0-1) al Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia de Tunja.



Ahora bien, el cuadro albiazul pudo ganar gracias a una polémica mano dentro del área que Nicolás Gallo, árbitro central, sancionó como pena maxima y que a la postre convirtió Cristian Arango.

Las críticas hacia el referí no pararon de llegar, tanto los aficionados como el dueño del cuadro ajedrezado, Eduardo Pimentel, hicieron sentir su voz de protesta.

La jugada en cuestión generó tantas dudas (interpretación, imágenes...) que Elvis Perlaza, defensor del azul, habló al respecto en el ‘VBAR’ de Caracol radio.



“La verdad no me di cuenta porque yo cobro el tiro de esquina y la verdad que no vi nada, solamente me doy cuenta cuando el árbitro pita”, sijo respecto a su perspectiva dentro del terreno.



Ahora bien, el ex-DIM contó además que después de ver la jugada “hay mano”, pero le quedan dudas respecto a si se debió sancionar pena máximo o no: “En las imágenes que uno de trata de mirar, hubo mano pero no era, digamos, de la manera para que el árbitro tomara la decisión”.



Justamente sobre los fallos arbitrales, Perlaza mencionó que son cosas del juego. “Esta vez nos tocó a nosotros, otras veces incluso con VAR no nos pitaron penalti... a veces tienes ese resultado positivo en esas acciones y otros días negativo”, finalizó.