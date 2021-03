Miami, una opción: analizan posibilidades para Colombia vs. Brasil

Cada vez son más los inconvenientes para la realización de la fecha de Eliminatoria del mes de marzo y a falta que las federaciones se pongan de acuerdo frente a un posible aplazamiento, desde Colombia analizan posibilidades para jugar de local frente a Brasil, luego que el Ministerio de Salud presentara objeciones por la cepa de covid-19 en Brasil, lo que impediría el ingreso de ese seleccionado al país.

Ernesto Lucena, ministro del deporte en Colombia, dijo en diálogo con el programa Blog Deportivo, que están analizando la opción que el partido (de no suspenderse la fecha FIFA), se juegue en Miami.



"En la conversación con el presidente Jesurún planteamos la idea de Miami. Sería fabuloso porque tanto a Colombia como a Brasil le queda bien. Ahí viene el tema de la logística, pero le expresé que como Gobierno estamos dispuestos a colaborar. La idea es cumplir, pero en Colombia es muy difícil, por lo que Miami es una opción interesante. Como están dadas las condiciones en este momento no se podría dar (en Colombia), por lo que dijo el Ministro de Salud. El lunes plantearemos alternativas para que se dé en otro lugar", manifestó Lucena.



Cabe destacar que otra de las propuestas que habría llegado a mesa de Conmebol, a fin de no suspender los partidos de Eliminatoria, sería que los partidos se jueguen en Europa, idea que no comparten las federaciones. Para este sábado está programada una reunión virtual con presencia de Gianni Infantino, donde se tomarán decisiones importantes frente a este panorama. ¿Se posponen o se juegan los partidos?... Por lo pronto desde Colombia analizan opciones fuera del territorio nacional.