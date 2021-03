¡Más líos! Negarían entrada de Brasil a Colombia para Eliminatorias

Los líos para la realización de los partidos de las Eliminatorias a Catar 2022 son pan de cada día.

Las restricciones por la pandemia del coronavirus covid-19 ya no son solo para los jugadores de Europa. Al parecer también entre los suramericanos habrá complicaciones para autorizar los desplazamientos.



El Ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, explicó que para el duelo del próximo 26 de marzo en Barranquilla, no está tan claro que se permita el acceso al país de la delegación.



La Selección Colombia debe enfrentar a Brasil, este 26 de marzo en Barranquilla pero hay restricciones para los vuelos procedentes de ese país.



"Hemos sido exitosos en la contención de la cepa brasileña y no tendría presentación autorizar la entrada de un vuelo desde Brasil a Colombia", dijo Ruiz en 'Blu Radio'.



"Hoy seria muy difícil de cualquier vuelo desde Brasil (a Colombia). No tendría cómo justificar la apertura de un vuelo chárter", agregó.



Se trata de una nueva dificultad que se suma a la cesión de jugadores desde Europa, lo que tiene en jaque la celebración de los partidos y a la Conmebol y a la FIFA en reuniones para decidir si se aplaza o si se juega en alguna sede en Europa.