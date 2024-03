Millonarios, unido por la fuerza de Gokú y Shenlong: ¿pidió deseo?

Millonarios atraviesa una pequeña crisis de resultados y hace cuatro fechas no ha logrado sumar de a tres puntos, pues acumula cuatro derrotas consecutivas y, además, se le suma las constantes lesiones de figuras a lo largo de la temporada.

El técnico Alberto Gamero sigue trabajando de manera intensa con la plantilla para poder recuperar el terreno perdido, esperando que pueda encontrar la fórmula para volver a ganar en las próximas jornadas.



Mientras todos siguen trabajando, Millonarios aprovechó sus redes sociales para salir de la tensión y tras la muerte del creador de 'Dragon Ball', Akira Toriyama’ el embajador recreó una escena donde los jugadores aparecen reunidos en el campo orando y en el medio sale el personaje 'Shenlong'.



​“No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré”, fue el mensaje que acompañó la publicación de Millonarios.



🎶✨💥 ¡Cha-la Head Cha-la!

No importa lo que suceda,

siempre el ánimo mantendré 🐲⭐️🔥⚡️💙



¡Gracias por tanto Akira! 👏Ⓜ️⚽️#RIPAkiraToriyama pic.twitter.com/uUoPfnlRJH — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 8, 2024



De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar y los aficionados empezaron a pedir deseos en los que resaltan que vuelvan a tener todos los jugadores disponibles y que no se lesionen más, mientras que otros pidieron no continuar con esa crisis.





Semillas del ermitaño para los lesionados

Por ahora, habrá que esperar si el deseo de sus aficionados al ver la imagen del Dios de las esferas del dragón Shenlong, surge efecto y Millonarios pueda ganar el próximo partido de Liga BetPlay 2024-I contra Jaguares en Montería, el próximo domingo 10 de marzo.