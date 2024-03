Arquero de La Equidad, harto de la fama que tienen de quemar tiempo

Hizo carrera, desde hace varios años, una mala fama de la que La Equidad ya está harta: que queman mucho tiempo, que no atacan y solo se defienden, que suman a fuerza de juego fuerte.

Pudo ser, en algún momento y pro restricciones de nómina, un rasgo de hace muchos años, pero hoy los propios protagonistas piden que se les juzgue por lo que hacen en la cancha y no por ese prejuicio que hay sobre un equipo que hoy es propositivo y rendido, al punto de ser tercero en la Liga Betplay I 2024, con 20 puntos.



“Hemos logrado tener un equipo muy intenso, que presiona, que hace cambios de ritmo para recuperar la pelota lo más rápido posible, lo venimos logrando, pero es de todo el equipo, no solo de la parte defensiva. El profe insiste que desde arriba puedan recuperar la pelota y ellos han entendido eso. Es un trabajo grupal muy grande y se están dando los resultados”, dijo el arquero Washington Ortega sobre el nuevo estilo de los suyos, en charla con El Alargue de Caracol.



¿Pero queman tiempo o no? “Antes de llegar acá no veía a La Equidad, no veía el fútbol colombiano. No sé qué ha pasado antes con Equidad, pero cuando la gente dice que Equidad hace tiempo, uno desde adentro ve otra cosa, que el equipo está jugando bien, que es intenso y que está logrando lo que está logrando y no de la manera en la que la gente dice”.



Peeerooo.... “Yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, pero si algo me ha dado el fútbol de Sudamérica es entender que muchas veces el equipo me necesita no solo en atajar, sino también en otro detalle y ahí es donde uno tiene que leer esas cosas y estar activo. A veces hay que ganar unos minutos porque hay rivales que te someten y el equipo necesita respirar y ahí hay que sacar la experiencia”, acepta el portero.



Lo que sí reconoce con orgullo es que cada vez preocupa más enfrentar a La Equidad: “Lo he escuchado de muchas personas. Es algo satisfactorio porque quiere decir que el trabajo se ve reflejado, somos un equipo muy duro y lo sabemos, para ganarnos, tienen quedar el doble porque en ese sentido no regalamos nada, no nos guardamos ningún esfuerzo y buscamos ser lo mejor posible, el profe insiste en perfeccionar y es satisfactorio que mucha gente piense eso de nosotros y nosotros tratar de seguir por ese camino. Hay que seguir con la mentalidad, tratar de asegurarnos en los ocho para después pensar en la final”.