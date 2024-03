Fecha 11 de Liga BetPlay I-2024: técnicos, récords y más condimentos

La Liga BetPlay I-2024 tendrá en la fecha 11 una jornada muy atractiva, con muchos condimentos y que puede ser crucial para algunos entrenadores, que tienen su continuidad en duda.



La crisis de los grandes espera llegar a su fin: Millonarios, América, Junior y Atlético Nacional, esperan volver a ganar y sacudirse en la tabla de posiciones.



Además, el fútbol colombiano apuntará a Manizales, pues Dayro Moreno podría establecer un récord histórico. También habrá expectativa en Medellín, pues se estrena Pablo Repetto como entrenador verdolaga.



Vea todos los condimentos que tiene la fecha 11, los horarios de los partidos y cómo seguirlos EN VIVO.



Viernes 8 de marzo



Águilas Doradas vs. Atlético Junior

6:10 p.m. / Win Sports +



Junior volverá a encontrarse con Hernán Darío Gómez: el ‘Bolillo’ necesita ganar para que Águilas pueda meterse a los ocho mejores de la tabla; por su parte, el tiburón necesita cortar una racha de 5 partidos sin ganar.



Equidad vs. Deportivo Cali

8:20 p.m. / Win Sports y Win Sports+



El asegurador defiende sus diez fechas de invicto, pues tiene el honor de ser el único equipo de la Liga I sin conocer la derrota; mientras que Cali necesita ganar para respirar en la tabla del descenso y permanecer en los ocho de la tabla general.



Sábado 9 de marzo



Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó

2:00 p.m. / Win Sports+



Duelo para salir de la zona baja de la tabla de la Liga I, pues se enfrentan el 19º con el 18º; ambos equipos necesitan los puntos para no estar incómodos en la tabla del descenso.



Santa Fe vs. Fortaleza CEIF

4:10 p.m. / Win Sports+



Tres triunfos consecutivos para el cardenal motiva a la hinchada para asistir en masa al estadio El Campín; Fortaleza lucha este año por no descender y necesita sumar, pero los dirigidos por Pablo Peirano tienen mucha confianza.



América de Cali vs. Alianza FC

6:20 p.m. / Win Sports+



América necesita ganar en el Pascual Guerrero para salir de una crisis; y el cruel destino lo vuelve a enfrentar contra su más reciente verdugo: Alianza FC, que lo eliminó de la Copa Sudamericana. Partido crucial para la continuidad del técnico César Farías.



Deportes Tolima vs. Independiente Medellín

8:30 p.m. / Win Sports y Win Sports+



Tolima viene de quedar eliminado en Copa Sudamericana, precisamente a manos del DIM. Sin embargo, el partido de Liga es otra cosa, pues el vinotinto y oro es líder, mientras que el poderoso lucha por remontar en la tabla y meterse entre los ocho.



Domingo 10 de marzo



Once Caldas vs. Envigado

2:00 p.m. / Win Sports y Win Sports+



Dayro Moreno está a un gol de igualar a Sergio Galván como máximo goleador de la historia del fútbol colombiano; si el ‘17’ anota dos o más goles, habrá récord. El Once llega con mucha confianza, mientras que el naranja busca dar la sorpresa en el Palogrande.



Atlético Nacional vs. Bucaramanga

4:10 p.m. / Win Sports+



Pablo Repetto se estrena como entrenador verdolaga y la hinchada espera que debute con triunfo, pues hay una necesidad de sentir que tanta turbulencia pasará a ser calma. Pero al frente tendrá al leopardo, que tiene 8 fechas de invicto. Partido atractivo en el Atanasio Girardot.



Jaguares de Córdoba vs. Millonarios

6:20 p.m. / Win Sports y Win Sports+



Millonarios tiene una mala racha de resultados y de lesiones, pero necesita sumar sí o sí en Montería, frente a un Jaguares que ha cedido puntos de local.



Patriotas Boyacá vs. Deportivo Pereira

8:30 p.m. / Win Sports y Win Sports+



Un juego con favorito claro: Pereira, que es segundo, visitará al colero del campeonato. Sin embargo, Patriotas espera repetir un buen partido de local, pues hace tres fechas venció a Millonarios en Tunja.