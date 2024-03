Alarma en el FPC: el increíble reporte de lesionados en solo 10 fechas

El fútbol colombiano ha tenido tres meses de intensa actividad que ha cobrado a más de una víctima en cuanto a lesiones. El jugar casi todos los días ha hecho que los equipos tengan que rotar sus planteles y aun así han tenido una gran cantidad de jugadores con molestias.



Acolfutpro hizo un informe en donde destaca la preocupante cifra de jugadores lesionados en tan solo 10 fechas. Ya son 71 futbolistas que han tenido molestias de los cuales 41 fueron por temas musculares.



La corta pretemporada y el calendario que está apretado a causa de competiciones como la Copa América 2024, la Libertadores y la Sudamericana ha hecho que se afecte bastante el rendimiento de la Liga por las distintas lesiones.

En el reporte de Acolfutpro, hasta la fecha del 5 de marzo, Millonarios es el equipo más afectado ya que ha tenido HASTA 15 jugadores lesionados en lo que va del torneo.



Las competencias empezaron el 18 de enero por lo que los equipos no tuvieron tiempo de hacer una pretemporada de forma adecuada. En seis semanas se han disputado diez jornadas de la Liga BetPlay Dimayor, además de los partidos de Superliga, Copa BetPlay, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. ¡En promedio, cada equipo juega un partido cada cuatro días!, señala la asociación.



Y agregaron: “La mala planificación hace que algunos equipos con competencia internacional solo tengan dos días entre cada juego, como le ocurrió al Independiente Medellín con partido de liga el domingo y de Copa Sudamericana el martes siguiente”.



El reporte finaliza con la conclusión que se debe concertar el calendario con los futbolistas para próximas temporadas: el calendario debe ser concertado con los futbolistas, teniendo en cuenta todas las competencias y todas las variables, para que no afecte la salud de los protagonistas y la calidad del espectáculo y así lo ha pedido ACOLFUTPRO en el pliego de peticiones presentado a la FCF y la Dimayor desde 2019, pero que aún no se ha negociado”.