Daniel Ruiz está en Bogotá: ‘Millos siempre fue la primera opción’

La novela de Daniel Ruiz y su continuidad en Brasil llegó a buen término, luego de que las partes involucradas llegaran a un acuerdo para finalizar el préstamo a Santos, que se dio a inicios de este año.

El volante bogotano llegó en la noche de este martes, para integrarse el miércoles a trabajos con Millonarios. Luego de aterrizar en el aeropuerto El Dorado, habló con los medios de comunicación, refiriéndose a las chances que se hablaban de pasar a Nacional “Millonarios es la primera opción, siempre ha sido así. Es mi casa, he sido feliz en Bogotá, he estado en contacto con el profe Gamero y mis compañeros. Al final todo fueron rumores”.



También destacó el aprendizaje en Brasil “Más madurez, un poco más de aprendizaje, fue un fútbol diferente, creo que todo eso sirve y espero aportarle al equipo”.



Agregó que así vivió el título conquistado por Millonarios “Fue mucha felicidad, me sentía uno más. Creo que por todo lo que se vivió, el proceso, lo que vivió Gamero, la final que se perdió, las críticas, los muchachos lograron lo que todo el mundo quería”.