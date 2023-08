‘Escogería al América’ Jugador extranjero coqueteó con llegar al club

América de Cali es uno de los equipos con mejor plantilla del fútbol colombiano y de la mano de Lucas González quieren ganar la Liga Betplay para seguir de cerca de Millonarios y Atlético Nacional en número de títulos.



Pues bien, el hecho de que el cuadro escarlata tenga un proyecto que apunta a ser ganador ha hecho que varios jugadores nacionales e internacionales se interesen en recalar en el club vallecaucano.



Uno de esos futbolistas es Pablo Lima, quien actualmente milita en La Equidad y que fue preguntado sobre la posibilidad de jugar en América o en Deportivo Cali a lo que sin dudar se inclinó por el conjunto Escarlata.

"Si me dan a escoger ir a jugar en alguno de los equipos de Cali, escogería al América por todo lo que está viviendo, es un equipo ya consolidado", afirmó el uruguayo en diálogo con Zona Libre de Humo.



Las palabras de Pablo Lima que ha tenido pasado en el fútbol uruguayo, mexicano y ecuatoriano han causado controversia ya que América no ha impactado de gran manera en este inicio de semestre.



No obstante, en cuanto a plantilla, dinero y presión por el descenso, América tiene una gran ventaja sobre Deportivo Cali que atraviesa una de las crisis más importantes de su historia.