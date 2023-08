Daniel Cataño desconoció que tenga ofertas del exterior

Millonarios obtuvo este lunes su primer triunfo en Liga Betplay II ante Tolima por la mínima y en este juego estuvo presente Daniel Cataño quien entró en la segunda parte y tuvo alguna participación importante en el duelo jugado en Bogotá.



Tras el final del juego, el jugador compareció ante los medios y allí habló sobre su futuro. El volante aseguró que no sabe de ninguna oferta del extranjero y que se enfoca por el momento en su presente en el cuadro albiazul.



“Me gusta estar concentrado en mi presente en Millonarios. Todo lo maneja mi representante, cada propuesta o comentario se los traslado a ellos. Por ahora no, no me han dicho nada y todo está tranquilo”.

Por su parte, no negó su interés en jugar fuera de Colombia: “Es un sueño que tengo y una aspiración que mantengo. Me gustaría jugar en el fútbol internacional”.



Finalmente, habló de la posible adición de Daniel Ruiz que alcanzó a ser inscrito por Millonarios para esta Liga y podría hacer parte de las convocatorias en los próximos partidos.



“Que venga y nos dé una mano. Si el profe nos quiere poner, que nos ponga juntos”, concluyó el ‘10’ de Millonarios.