Indisciplina en Millonarios: figuras de la cantera, los señalados

El domingo pasado, Millonarios concretó su cuarto partido sin ganar en la Liga BetPlay 2021-II y puso en riesgo la posibilidad de ser cabeza de serie en los cuadrangulares finales.



Para no perder su segunda casilla, el cuadro albiazul tendrá un duro reto este fin de semana: visitará a Nacional en una nueva edición del clásico del fútbol colombiano. Prueba para nada sencilla.

En la previa del importante duelo frente a los verdolagas, un rumor empezó a sonar fuerte en las redes sociales y posteriormente fue confirmado por el periodista Antonio Casale.



Todo parece indicar que la semana pasada, previo al duelo con Alianza Petrolera que terminó empatado a un gol, dos canteranos del conjunto albiazul cometieron actos de indisciplina, referentes del equipo hablaron con Gamero del tema y como resultado los señalados no fueron convocados.



“Hubo dos jugadores que faltaron a la disciplina, no vamos a decir nombres. Son además muy jóvenes y están a tiempo todavía de cambiar... Los muchachos pasaron de ganar una platica a una plata, viven juntos en el mismo apartamento y fueron víctimas de su juventud”, detalló Casale.



En este orden de ideas, los jugadores habrían ingerido licor entre semana cuando al día siguiente tenían entrenamiento. Razón por la que Alberto Gamero tuvo que tomar medidas.



Ahora bien, tanto Casale como Andrés Marocco coincidieron en que todo apunta a que “los grandes del grupo” tuvieron que meterse para evitar que casos así se repitan a futuro con las finales de Liga a la vuelta de la esquina.



“El técnico inicialmente lo trabajó con palabras, motivación, asesoría y al parecer los grandes del grupo dijeron: ‘profe, necesitamos mano dura aquí porque el resto del grupo se nos va a...’. Y el profesor, que es amigo del diálogo, tomó la determinación de no convocarlos para el partido pasado (Alianza)”.



Precisamente para el duelo frente al cuadro aurinegro, Millos tuvo varias novedades en su lista de convocados. Fernando Uribe, Stiven Vega y Édgar Guerra no jugaron por sanción, Juan Pablo Vargas estaba con la Selección de Costa Rica. Yuber Quiñones sigue siendo baja por lesión, mientras que por decisión técnica no estuvieron Juan Moreno, Emerson Rodríguez y Diego Abadía.