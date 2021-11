¡Alerta verdolaga! Tres bajas cruciales para el clásico con Millos

Se avecina la última jornada del todos contra todos en la Liga BetPlay 2021-II. Atlético Nacional protagonizará el duelo de la fecha con Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



A pesar de que ambos equipos están clasificados a los cuadrangulares, una nueva edición del clásico del fútbol colombiano es la excusa perfecta para que el verde complique a uno de sus eternos rivales en la reclasificación y de paso lo deje sin ser cabeza de serie.

Precisamente para el duelo del domingo a las 3:30 p.m., el vigente campeón de la Copa BetPlay 2021 tendrá tres bajas importantes. Además claro de la situación ya conocida de Baldomero Perlaza.



En este orden de ideas, el cuadro verdolaga no podrá contar con Jefferson Duque, Danovis Banguero, ni Jonathan Marulanda para el cruce frente a los capitalinos. Los dos primeros, habituales titulares para Alejandro Restrepo.



Aunque todos se pierden el clásico por suspensión, la situación de cada quien fue diferente. Mientras Duque, capitán y goleador del equipo, y Banguero, lateral izquierdo, se supone no jugaban la fecha pasada contra Independiente Medellín, aprovecharon la convocatoria de Sebastián Gómez y Yerson Candelo para jugar contra el Poderoso.



Por su parte, Marulanda, lateral derecho, completó su quinta amarilla frente al rojo de Antioquia y por ello no jugará con Millos. Eso sí, venía siendo titular por la baja de Candelo.