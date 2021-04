El rompecabezas de Gamero: bajas sensibles para el partido de vuelta

Con el marcador global a favor, Millonarios está a un partido de meterse en las semifinales de la Liga BetPlay 2021-I. El conjunto embajador derrotó 1-2 al América de Cali en el Pascual Guerrero y definirá la llave, actuando como local, en el Manuel Murillo Toro.

Alberto Gamero sabe que no será un partido fácil, pues, pese a que se medirá con un equipo que acaba de despedir a su técnico (Juan Cruz Real), tendrá en frente al bicampeón de Colombia, con un grupo de jugadores que ya saben qué es ser campeón del FPC.



"Nosotros tenemos que seguir con nuestro modelo de juego. El América que llegue va a ser un América con Graterol, Luis Sánchez, Carrascal, Ramos si se recupera… de ahí no se van a salir, Jersson González (DT encargado) puede mostrar una estructura diferente, con los mismos jugadores, nosotros tenemos que seguir nuestra idea", dijo el estratega samario en rueda de prensa.



Ahora, con la mira puesta en el juego de vuelta, Gamero tiene claro que debe alinear a sus mejores jugadores para mantener el resultado a su favor; sin embargo, el equipo azul se ha visto afectado y tiene tres bajas sensibles confirmadas: Emerson Rodríguez (expulsado) y Juan Pablo Vargas (lesionado) y David Mackalister Silva, quien presentó molestias físicas y en las últimas horas se confirmó su ausencia.



Así, con tres jugadores titulares ausentes, el técnico de Millonarios tiene un verdadero rompecabezas para el juego definitivo, pues tendrá que tocar la defensa y el mediocampo para asegurar la clasificación.



En materia defensiva, Alberto Gamero no podrá contar con Juan Pablo Vargas y tiene dos opciones: Breiner Paz o Andrés Murillo, quien ya se recuperó.



El primero, Paz, es un canterano que viene sumando minutos con el pasar de los partidos y fue el que reemplazó a Vargas en el juego de ida. No obstante, cuando ha sido titular, se ha visto comprometido, con errores puntuales, en los goles del rival.



El segundo, Murillo, apenas ha disputado 3 partidos con Millonarios en la temporada, una lesión lo alejó de los últimos encuentros y podría reaparecer para este duelo de cuartos de final. En sus actuaciones mostró tenacidad y buen juego aéreo, podría ser una buena opción para acompañar a Andrés Llinás.



En el mediocampo, Gamero tiene que reemplazar, por obligación, a Emerson Rodríguez y David Silva. Edgar Guerra y Daniel Ruiz son las dos alternativas naturales para suplir estos dos puestos ofensivos . Cabe resaltar que Juan Carlos Pereira ya se recuperó de la lesión y podría estar en el grupo de convocados. Esto también es una posibilidad para Gamero, ya que puede alinear al cartagenero para formar una línea de tres con Vega y Kliver Moreno.



Una última posibilidad sería Harrison Mojica, el volante creativo sería el reemplazante natural de Silva. Sin embargo, parece que el nacido en Palmira no termina de convencer en el cuerpo técnico, ya que, durante el campeonato, siempre fue utilizado en los últimos minutos de los partidos.