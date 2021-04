Gamero palpita el juego de vuelta: mensaje directo a la hinchada

Millonarios está a un paso de meterse en las semifinales de la Liga BetPlay, tras derrotar, en condición de visitante, al América de Cali por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final.



Ahora, el reto para el conjunto de Alberto Gamero será en Manuel Murillo Toro, en dónde será local y buscará una victoria o mínimo un empate para avanzar a la siguiente instancia de la Liga.



Precisamente, previo a este duelo crucial, el estratega samario palpito el partido de vuelta y aseguró que, pese a la salida de Juan Cruz Real, América no dejará de buscar el partido, por lo que sus jugadores tienen que estar concentrados para este encuentro definitivo.



"Nosotros siempre hemos visto a este equipo con carácter. Yo creo que nosotros hemos venido dándoles información a estos jugadores de que esto es Millonarios".



"Nosotros tenemos que seguir con nuestro modelo de juego, El América que llegue va a ser un América con Graterol, Luis Sánchez, Carrascal, Ramos si se recupera… de ahí no se van a salir, Jersson González (Dt encargado) puede mostrar una estructura diferente, con los mismos jugadores, nosotros tenemos que seguir nuestra idea.



"Hemos hecho mucho énfasis en que nosotros no hemos logrado nada. Nos toca jugar el segundo tiempo de esta llave, tenemos que salir a la cancha pensando en que no hemos ganado nada", explicó.



Por último, Gamero le envió un mensaje directo a la hinchada de Millonarios y de América de Cali, en medio de la difícil situación sanitaria, la cual obligó a que el partido de vuelta de la semifinal fuera trasladado a la ciudad de Ibagué.



"La verdad, me encanta ver a los hinchas celebrar, pero hoy, pongámonos la mano en el corazón, seamos realistas de lo que estamos viviendo. Celebren en sus casas. Le pido la hinchada de Millonarios y de América en Ibagué que no nos cierren los estadios. Que celebren desde casa".