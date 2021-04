Juan Cruz Real revela su verdad: la estrella, la herencia y el adiós

Juan Cruz Real se ve en paz. No tiene el peso del primer día en busca de un nuevo trabajo, sino que da la sensación de estar satisfecho, motivado, positivo tras el anuncio de su salida del América de Cali, en mutuo acuerdo con el club al que llevó a ganar la estrella 15 de su historia.

"Nos hemos sentido queridos en el día a día, estamos con la tranquilidad del deber cumplido, los procesos tienen un principio y un final", comentó, en una charla honesta y sin temas vedados.



"Pensamos en este tiempo de trabajo, en estos casi diez meses, y si me dicen que podríamos lograr lo que logramos, que era potenciar jugadores jóvenes a la altura de un club tan importante, ganar un título y la clasificación a Libertadores, ene se momento lo hubiese firmado", dijo.



"En 100 años hubo muchos entrenadores que han pasado y en los 15 títulos hubo solo 8 entrenadores, como cuerpo técnico nos tocó esa bendición", resumió. No, nada de falsas modestias.



Lo suyo es orgullo, más que nada, por el "recambio generacional" que sumó a su nada despreciable logro de ser campeón en su primera temporada.



"Estamos muy tranquilos, agradecidos con Tulio Gómez, respondimos a las expectativas". Y es cierto: le pidieron potenciar jugadores jóvenes, para la actualidad y para el futuro, y él, sin falsa modestia, siente que lo hizo bien: "Santiago Moreno, tenía pocos minutos, el dimos continuidad y lo mejor es que se la dimos jugando cosas importantes. Luis Sánchez, lo habían prestado a un equipo en Francia, solo estuvo en la filial y aquí mostró su potencial. Pablo Ortiz había salido cedido a préstamo a Pasto, lo vimos, lo trajimos, jugó el año pasado y hoy es titular.

Kevin Andrade ha tenido buenos rendimientos...". Y tiene más razones para celebrar.



Tal vez la deuda fue no armar un equipo más competitivo para la defensa del título 2020 y la Copa Libertadores, pero no se puede decir que fue su responsabilidad ni tampoco que no le hubieran hablado con claridad: "Sabíamos que n podíamos traer más de dos o tres jugadores. Hace años llegaban 9 y esta vez bajó a dos, pero entendíamos. El único refuerzo, que es distinto a una incorporación, que es una puesta, llegó a la octava fecha. No pudieron llegar más y sí, el primer objetivo era promocionar jugadores, pero un club América luego te va a exigir mucho más".



Escuche aquí la charla completa:

Y entonces, ¿por qué se va? "América está por sobre todas las cosas, uno debe saber interpretar"... dijo, sin entrar en más detalles. "No es renunciar, tengo que ser honesto, llegamos a un acuerdo que era lo mejor. Hay mucha cosas que al final, como ha pasado en diez meses... no fluir en una misma dirección, y cuando no existen los mismos pensamientos, por distintas razones, lo mejor y lo más sano es tomar esta decisión de común acuerdo", dijo.



Ofertas no le faltan porque "cuando uno es campeón en un equipo grande siempre tiene ofertas, esto es muy reciente, solo pienso en cerrar bien el ciclo", dijo, sobre su futuro. Lo claro, lo concreto, es que se va de América de Cali dejando un título y un potencial sembrado de talentos para el futuro.



Pudo ser mejor, siempre puede ser. Pero ahora sabe que él le dio al América lo que el América le dio. Es momento de mirar a otro rumbo y esperar. Las historias solo terminan de contarse cuando pasa el tiempo...