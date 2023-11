Millonarios va por doble título en Liga: así llega a cuadrangulares

Millonarios sabe lo que es ganarles a los otros equipos grandes del fútbol colombiano. De hecho, sus más recientes títulos fueron contra Atlético Nacional y Santa Fe, en Liga, y sobre Junior en Copa.



Así, el embajador sueña con superar los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II, aunque esté en el ‘grupo de la muerte’ junto a Atlético Nacional, América y Medellín; pues aspira a ganar el segundo título liguero del año y completar un doblete en 2023.



Así llega el embajador a los cuadrangulares:

Fortalezas

- Mentalidad campeona: son los actuales campeones de Liga y Copa BetPlay, así que los jugadores de Millonarios no le temen a lo que viene, con tal de repetir los momentos de gloria. Equipo campeón, con hambre de más títulos.



- Curva ascendente: Millonarios llega de menos a más, pero vivo en los dos torneos del fútbol colombiano. Además, recuperó jugadores lesionados y quiere rematar el año con su mejor versión.



- El mar azul: sin duda la hinchada será importante para llenar el estadio El Campín en semejantes clásicos que se le vienen en los cuadrangulares.



Debilidades

- Recarga de partidos: Millonarios ha jugado más partidos que sus rivales este año. No ha encontrado el equilibrio físico y además afrontará la final de la Copa BetPlay contra Nacional, lo que aumenta su carga de compromisos.



- Falta de gol: con apenas 20 goles anotados, Millonarios ha buscado alternativas de ataque, pero aún no consolida ninguna. Sufre la ausencia de Daniel Cataño.



- Lesiones: aunque ha recuperado jugadores, no se puede dar el lujo de perder a figuras en esta fase final. Cualquier baja puede ser crucial en un grupo tan complicado y en tan poco periodo de tiempo.



Alberto Gamero siempre quiere más

Su mensaje al plantel es y será fundamental para el crecimiento de Millonarios. Su proceso empezó a cosechar títulos y el entrenador quiere cerrar la temporada con otra estrella, pues busca devolverle la supremacía en el fútbol colombiano



La diferencia de gol en la Liga II habla del desequilibrio que tuvo este semestre: anotó 21 goles y recibió 20; clasificó en el séptimo lugar de la tabla, con 8 triunfos, 6 empates y 6 derrotas.