Millonarios vs Nacional: fecha y localía definida para final de Copa

Millonarios y Atlético Nacional fueron los finalistas de la Copa BetPlay 2023 y luego de que ambos consiguieran sus tiquetes al eliminar a Pereira y Cúcuta respectivamente, los dos clubes más grandes del fútbol colombiano volverán a disputar un título.

Verdolagas y embajadores ya se habían enfrentado hace unos meses en la gran final de Liga y que ganaron los de Alberto Gamero, pero ahora, el equipo antioqueño buscará la revancha y esperan ganar este título para asegurarse un cupo a Copa Libertadores del 2024.



Sin duda, el que llega con más obligación de vencer en esta final es Nacional, pues perder por segunda vez consecutiva significaría una catástrofe y será algo que marque más a la institución verdolaga, mientras que Millonarios se inflaría de orgullo si lograran ganar dos títulos en el mismo y al mismo rival.





¿Cuándo se jugará la gran final entre Millonarios y Nacional?



Dimayor definió las localías en un sorteo y el juego de ida comenzará en el estadio El Campín de Bogotá, el miércoles 15 de noviembre, mientras que el partido por el título se jugará el 23 del mismo mes en el Atanasio Girardot.



Programación de la final:



Ida

Millonarios vs Nacional

Día: miércoles 15 de noviembre

Estadio: El Campín



Vuelta

Nacional vs Millonarios

Día: jueves 23 de noviembre

Estadio: Atanasio Girardot