No se ilusionen mucho: explicaciones de Gamero para no traer refuerzos

Agridulce inicio de campeonato para Millonarios. Por un lado, suma dos bajas confirmadas y está ad portas de oficializar la salida de Cristian Arango, el mejor futbolista de la plantilla y uno de los mejores del país; por otro lado, ha ganado sus dos partidos de Liga y viene de jugar muy bien contra el Everton en la Florida Cup 2021.



Lo anterior pone en relieve un tema bastante polémico: ¿es necesario traer refuerzos o con lo que hay alcanza para ser campeones? Al interior del equipo parecen apuntar a la segunda opción y eso ha generado mucha molestia en los hinchas.

Al respecto, el entrenador Alberto Gamero habló con ESPN y expresó las razones por las que es “difícil” concretar algún negocio por esta época del año, bien sea con un futbolista colombiano o extranjero. Incluso aprovechó para defender el trabajo de los directivos y elogiar la tarea de ‘scouting’.



“Siempre he dicho que nosotros los técnicos nunca vamos a decir que es que no hacen falta (refuerzos), todo jugador, si es bueno, puede llegar a cualquier equipo y Millonarios no puede ser la excepción”, apuntó.



En este orden de ideas, aclaró que por ahora lo más importante pasa por “darle más importancia a lo que tenemos”, es decir centrarse en lo que hay en la nómina para suplir ausencias. Esto se ha hecho, por ejemplo, con la inclusión de Harrison Mojica en lugar del ‘Chicho’.



“La junta directiva se ha movido, nosotros y los scouting que tenemos nos hemos movido para mirar qué podemos traer, pero pensemos que no es fácil traer un jugador ahora”, dijo el estratega samario.



Así mismo, dio las razones por las que no se han traído refuerzos: “Si es un jugador colombiano, tiene que ser que no esté jugando hoy porque ninguno va a salir para venir a Millonarios. Tiene que ser un jugador que no esté jugando. Si es un extranjero, esperar a que se acomode al equipo”.



Tal y como está la situación, parece muy complicado que el conjunto embajador pueda sumar alguna cara nueva en lo que resta del mercado por una u otra razón. Claro está que cualquier cosa pueda pasar.



Para finalizar, y pensando en que los hinchas no pierdan la fe, Gamero recalcó igual en que “las puertas no están cerradas”.



“Estamos viendo posibilidades, estamos mirando y si vemos la posibilidad de traer de pronto un jugador, que por la parte económica sea buena para el equipo y que sepamos se va a adaptar a lo que nosotros queremos, pues bienvenido sea”, concluyó.