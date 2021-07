La norma que pocos recuerdan y terminó ‘perjudicando’ a Millonarios

¡Las normas son para cumplirse en Colombia y todo el mundo! Que los y las futbolistas no las tengan presentes y los/las jueces no suelan sancionarlas, es otra cosa.



Un caso de lo anterior ocurrió el pasado fin de semana, cuando a Millonarios se le escapó un triunfo en casa de Fortaleza en duelo válido por la cuarta fecha de Liga Femenina 2021. Las embajadoras perdieron su ventaja en el último minuto, gracias a una desconcentración de la portera Yessica Del Valle Velásquez.



☀️Nada como despertar con solecito, chocolatico caliente, un besito de mamá en la frente y el GOLAZO de Myriam Alonso, nombrada la Jugadora del Partido por @Dimayor en el empate de ayer 🆚 Millox.



¿Qué pasó? En la última acción del compromiso, cuando el reloj marcaba el 90+3' (agregaron 4'), la venezolana Velásquez controló el balón con sus manos y quiso bajarle ritmo al partido. Todo iba bien, hasta que la juez central pitó y le sacó tarjeta amarilla por pérdida deliberada de tiempo.



El juego reanudaría con un bote a tierra, pero Carolay Montaño, jugadora de Fortaleza, protestó inmediatamente. La juez fue a dialogar con su asistente y efectivamente sancionaron tiro libre indirecto en favor de las locales.



¿Por qué se sancionó eso? La regla 12 es clara: “Los porteros no pueden demorar el saque más de seis segundos desde que controlan el balón hasta que lo lanzan. Si no lo hacen, serán castigados con libre indirecto”.



Siguiendo al detalle el tiempo que retuvo Velásquez el balón, se contabiliza un total de 13 segundos. Más de la mitad de lo que está estipulado. Así pues, la decisión de amonestar y cobrar tiro libre indirecto fue perfecta.



¿Cuál es el problema? Muchos/as futbolistas, en este caso guardametas, no conocen a fondo el reglamento y terminan cometiendo este tipo de infracciones sin siquiera darse cuenta. Queda evidenciado cuando la referí tuvo que pedir ayuda a su asistente y posteriormente el airado reclamo de las jugadoras albiazules.



Así mismo, los/las jueces en general no aplican esta norma con regularidad y por eso lo extraño es que se sancione y no que se evada. Todo al revés...



Vea acá la situación completa: