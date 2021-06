¿Millonarios se reforzará para el segundo semestre? Gamero fue claro

Después de conseguir el subcampeonato del fútbol colombiano, la directiva y el cuerpo técnico de Millonarios ya planean lo que será el segundo semestre del año. La meta es el título y para ello deben conformar un equipo aún más competitivo.



Sobre lo anterior, uno de los aspectos que más exigen los hinchas pasa por las contrataciones. La recta final del campeonato dejó en evidencia la nómina corta que tiene el equipo.

En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, Alberto Gamero habló sobre la posibilidad de incorporar piezas nuevas en las próximas semanas y dio detalles sobre posiciones puntuales.



“Si hay la posibilidad de un cambio de jugadores o de pronto una negociación para que vengan uno o dos jugadores, bienvenido sea. Hasta el momento todavía no hay nada fijo de que un jugador se vaya”, mencionó.



En dicho sentido, aseguró que tanto los directivos como él dejaron “las puertas abiertas” en caso de que se concrete alguna pieza que potencie al grupo. Ahora bien, si no se da, el objetivo pasará por “trabajar más duro y tratar de hacer una mejor campaña”.



Respecto a las posiciones a cubrir, Gamero dio pistas: “En la final nos hizo falta otro central porque no había suplente. Me hizo falta otro mediocentro más porque no estaba Kliver, García. Muchas veces, por la necesidad, uno busca siempre esos puestos para ser más fuerte”.



Palabras más palabras menos, el entrenador busca “un buen central, otro mediocentro más y miraremos si puede haber otro extremo”.