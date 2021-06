Empieza a aclararse futuro de Borré: ¿tantas vueltas para no moverse?

Rafael Santos Borré tiene clarísimo que mucho de su futuro depende del trabajo que haga en la Copa América, en la que ha tenido buenas presentaciones en los minutos disponibles durante la Copa América 2021.

Por eso intenta no distraerse. Pero no es tan fácil. Su cambio de representante ha disparado rumores de una posible salida de River Plate con destino a Europa, donde ya actuó, aunque sin el suceso que ha logrado en Argentina.



Su meta ha sido buscar la revancha, pero aparentemente tendría que esperar para cumplirla, pues las ofertas tan esperadas se ventilan en los medios pero no llegan todavía a las oficinas del club 'millonario'.



El último que habría levantado la mano por el atacante, según Football Insider, es uno de los fuertes de Escocia: “una fuente del Celtic reveló que el club ha registrado su interés en Borré, de 25 años. El club tiene como objetivo, por lo menos, fichar a un delantero de trayectoria”. Sería el segundo en esa misma liga, pues ya Rangers, de Alfredo Morelos, también se habría interesado. ¿Inter de Milán? De eso, por ahora, poco.



Lo cierto es que después de tantos rumores, aparentemente ya River estaría contemplando quedarse con él y ofrecerle una importante cantidad de beneficios a cambio.



Según el periodista Juan Pablo Varsky, en River "son moderadamente optimistas" respecto a la continuidad del atacante y quieren saber si está pensando en quedarse ahora, antes de finalizar la Copa América.



"La intención es sellar un convenio hasta 2023 con varias cláusulas con beneficios a favor del futbolista", asegura el periodista.

En River ⬜️🟥⬜️ son "moderadamente optimistas" respecto a la continuidad de Rafael Santos Borré 🇨🇴. Esperan su respuesta antes de finalizar la Copa América. La intención es sellar un convenio hasta 2023 con varias cláusulas con beneficios a favor del futbolista. pic.twitter.com/WEygTRyZtg — VarskySports (@VarskySports) June 24, 2021

¿Tantas vueltas para volver al mismo punto? Sí, pero no es del todo mala noticia: River lo recuperó, lo valora y lo necesita y esa garantía de continuidad es más de lo que le pueden ofrecer muchos otros clubes. Para mantenerse en la Selección Colombia necesita competencia y él lo sabe. Al final, la mudanza puede esperar.