No da para sonreír: el desastroso rendimiento de Millonarios 2020

Millonarios ya no soporta un resultado en contra más. Su campaña en la Liga 2020 es vergonzosa, ocupando el puesto 16 en la tabla de posiciones y muy cerca de quedar eliminado y sin posibilidades de clasificar a la fase final del campeonato.



Los dirigidos por Alberto Gamero juegan mal, no hacen goles, no ganan y para colmo, no hay autocrítica. Sin embargo, los números lo condenan y hacen recordar las peores épocas del equipo en los últimos 16 años.



Según un informe de EL TIEMPO, el embajador apenas ha conseguido el 28 por ciento de los puntos disputados, con una única victoria en el año (2-1 a Boyacá Chicó, en febrero). Hace ocho partidos no gana y lleva cuatro empates en línea.



Desde el segundo semestre de 2004 no se veía una campaña tan deplorable. En esa época el club vivió una de las peores crisis económicas y deportivas de su historia; el técnico era Óscar Cortés y tuvo que dirigir un equipo plagado de juveniles, que no conseguían buenos resultados. El rendimiento de ese equipo fue del 24,1% y terminó de penúltimo, con 17 puntos, superando únicamente al Deportivo Pereira, por diferencia de goles. Es, hasta ahora, la única campaña peor que la actual de Millonarios en torneos cortos.



La campaña actual es peor, por ejemplo, que la del tristemente célebre equipo del ‘arroz con huevo’ del segundo semestre de 2002, cuando el club se desinfló, hubo graves problemas económicos y retrasos en los pagos y acabó en el puesto 16, dirigido por José ‘Cheché’ Hernández. Su rendimiento fue del 34,8 por ciento.



En Millonarios llegó el momento de reaccionar o tomar decisiones trascendentales. El año está a punto de perderse y los hinchas no aguantan más fracasos ni excusas.