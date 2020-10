Vanemerak explotó contra los jugadores y directivos de Millonarios

Millonarios vive uno de sus peores momentos futbolísticos. Aunque en defensa no sufre, ofensivamente es muy pobre y no muestra argumento alguno para poder salir de allí. (Revise acá la tabla de posiciones de la Liga BetPlay)

En RCN Radio contactaron con Mario Vanemerak, extécnico del embajador y referente de los aficionados por la enjundia que mostró en el campo y el sentido de pertenencia que tiene con la institución.

El exfutbolista argentino no dudó en criticar a todos, incluso a Alberto Gamero, a quien considera un amigo por los momentos que vivieron juntos con la camiseta azul en el pasado.

Estoy re caliente con esto. No podemos salir diciendo todas veces lo mismo. Yo quiero mucho a Gamero, pero ayer (domingo) no tuvimos ni una opción. Yo le dije a Gamero 'acá no te esperan, hay que traer jugadores buenos. Acá, en Millonarios, hay que ganar y hay que ser campeón, esto no te da tiempo'", contó.

Pero fue mucho más duro contra los jugadores, a quienes, según su visión, les falta tener más carácter y personalidad para el momento que viven en la actualidad.

“Hay jugadores que no pueden estar en Millonarios. Acá todos tienen culpa, estoy muy mal porque el equipo no puede estar en esta posición. Hay que hablar duro y hay que apretar. Al que no le gusta que se vaya. A mi no me mamen gallo ¡No sean sinvergüenzas! Hay jugadores que ni aparecen en la lista ¿Para qué mierdas los queremos? Qué se vayan", dijo.

Luego complementó: “Yo no veo que los jugadores de Millonarios no se caguen a trompadas en el vestuario. Nadie reacciona. Yo no me aguanto, yo ya me hubiese dado en la jeta con más de uno. Estamos muy conformes, todo es muy light. Hay jugadores que no tienen el carácter cuando las papas queman".

Vanemerak también apuntó mucho más alto. A Enrique Camacho, presidente del club, y Gustavo Serpa, representante del mayor grupo accionista del equipo, también les criticó, pues durante la pandemia fueron muy comunicativos, pero ahora no se han manifestado.

“Estoy muy decepcionado con las cosas que pasan en Millonarios. ¿Dónde está el presidente de que no ha salido a hablar? Qué no juegue con la gente", dijo Vanemerak.

Así, explosivo, pero como un hincha más, Mario Vanemerak mostró la molestia que tanto él, como muchos, tienen al ver los aburridísimos partidos de Millonarios y el flojo rendimiento que, a falta de dos partidos para que se acabe la fecha 13, tiene al embajador en la casilla 16 con solo once puntos y prácticamente eliminado.