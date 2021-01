Michael Ortega y su deseo de jugar con Cali: ‘No vine a robar a nadie’

Por estos días, Michael Ortega se encuentra entrenado con Deportivo Cali y aunque lo solicitó como cualquier exjugador azucarero que busca mantener su estado físico, también piensa en que pueda ser tenido en cuenta este 2021. Por ahora no se ha hablado de contrato y está agradecido con la ayuda que le ha brindado la institución.

Así lo confirmó este jueves en charla con el programa Zona Libre de Humo, donde aseguró que está listo para volver a jugar y que le gustaría hacerlo con la camiseta del Deportivo Cali. Ortega tiene su pase en las manos y está acelerando su preparación física, a fin de definir su futuro cuanto antes.



“Yo he tenido propuestas y mi sueño es quedarme. Estoy con Cali porque me dio la oportunidad de hacer las cosas bien. Yo no vine a robar a nadie, llegue aquí y pague mis tiquetes, estoy pagando mi estadía y quiero que vean que estoy haciendo las cosas bien para poder aportar, vengo a dar todo lo mejor de mí. Si estuviera robando pediría contrato”, recalcó.



Michael fue consultado puntualmente sobre si se está ofreciendo al Deportivo Cali y reconoció: “lo estoy haciendo por amor y porque estoy agradecido y feliz. Ya me pasaron un plan de dieta, me están llamando, se siente el apoyo. Ellos saben la persona que soy y la clase de jugador”. Además reconoció que quiere entrenar, recuperarse y quedarse en la institución. "Se vería muy feo venir a entrenar acá y luego de estar recuperado irme. Yo quiero estar cien por ciento bien y que me vean".



Finalmente, se refirió a los meses de inactividad pues dejó el equipo de Chipre a mediados de 2020. “El fútbol no se le olvida a uno de jugador, él sabe con la pelota sabe con la pelota. Hay muchos jugadores que han estado varios meses parados y vuelve, y vuelven mejor. Yo tengo la cabeza despejada, ya hice de todo, descansé, rumbié y ahora vengo con la mentalidad de hacer las cosas bien”.