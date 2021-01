El exSelección Colombia que se entrena con el Cali: ¿se quedará?

Michael Ortega se formó en la cantera del Deportivo Cali, después de que el ‘cazatalentos’ Agustín Garizábalo lo enviara desde territorio atlanticense a cumplir las pruebas que realizaba el conjunto verdiblanco, en el que debutó como profesional en 2009 a sus 17 años de edad, bajo la dirección técnica de José Eugenio ‘Cheché’ Hernández.





Fue campeón con la Selección Colombia Sub 20 que ganó el Torneo Esperanzas de Toulón 2011 y luego disputó el Mundial Sub 20 en el país ese mismo año, convocado por Eduardo Lara, al lado de jugadores como Cristian Bonilla, Jeison Murillo, Pedro Franco, Santiago Arias, James Rodríguez, Duván Zapata, José Adolfo ‘El Trencito’ Valencia y Luis Fernando Muriel, entre otros.



Sus buenas actuaciones hicieron que Atlas de México lo llevara a ese balompié y luego pasó al Bayer Leverkusen, de Alemania, pero una lesión de meniscos no le permitió tener muchos partidos allí, siendo transferido al Bochum. También estuvo en Junior, Figueirense, Once Caldas, últimamente en el Baniyas (Emiratos Árabes, titular y 25 partidos) y hasta el año pasado en el Omonia Nicosia, de Chipre (14 juegos).



Pues bien, después de varios meses de inactividad y dar tantas vueltas, 11 años más tarde Ortega volvió a Pance para solicitar un permiso al Cali en su objetivo de realizar un reacondicionamiento físico con el que pronto pueda recuperar su forma atlética.



La inquietud que ronda entre los aficionados verdiblancos es si luego de cumplir con las tareas programadas Ortega pueda encontrar la posibilidad de quedarse. Lo cierto es que el cupo de volantes creativos ya está copado, por lo que un directivo de la institución le dijo a FUTBOLRED que "así como lo han pedido miles de canteranos así lo solicitó Michael y se permitió que hiciera un reacondicionamiento físico allí y nada más".



