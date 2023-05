Médico de América enciende polémica: ¿intento de homicidio deportivo?

La derrota de América de Cali contra Atlético Nacional (2-1) sigue generando polémicas días después de un partido lleno de quejas.

Carlos Muñoz, médico del equipo escarlata, hizo graves denuncias tras la lesión de Iago Falque, por la que solo hubo un castigo de tarjeta amarilla cuando acabó en fractura y meses fuera de las canchas.



El especialista dijo que durante todo el encuentro hubo líos con el arbitraje: “En algún momento del partido el árbitro gritó a nuestros jugadores, entonces le manifesté que le bajara el tono; pero cuando los reclamos lo hicieron los de Nacional, se quedó callado”, dijo Muñoz en el programa ‘Deportes Sin Tapujos’ de Cali.



“Hay Árbitros que se les nota el temor en la cara y que no lo están haciendo de manera objetiva, se están acomodando, algo ocurre”, añadió.

- Pensé que lo de los 80's era antecedente pero al Árbitro de anoche ni vergüenza le da y nervioso

- Lo de Falque fue un intento de homicidio deportivo

- Parece que no quisieran ver al @AmericadeCali en las Finales

Pero su molestia subió de tono después: “Yo creí que lo vivido en los 80 era solo antecedente. Lo que le pasó a Iago Falque es mínimo con lo sucedido anoche en el partido, no les da ni siquiera vergüenza... al árbitro de ayer se le notó nervioso... Aquí en Colombia no va a pasar nada, la corrupción permeó la política y al fútbol colombiano”.



Al hablar de la lesión de Falque se disparó su inconformidad: “Nosotros desde el banco escuchamos la fractura de tibia de Iago Falque, esto fue un intento de homicidio deportivo. Después de la fractura de Iago, el árbitro estaba nervioso, al menos debieron sacarle tarjeta roja al jugador de Nacional”, dijo.



En su consideración hay una especie de complot contra los 'escarlatas: “Pareciera que no quisieran que América estuviera en las finales”, añadió.