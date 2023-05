Iago Falque revela secreto de gran actualidad en América: sus socios

Iago Falque es la prueba reina de la victoria que espera a quien sabe esperar. América de Cali lo aguantó cuando iba de lesión y lesión y muchos se preguntaban por las razones de su fichaje. Ahora ya nadie duda: con fútbol espantó los miedos.

"Siempre he estado feliz, cuando uno hace bien su trabajo lo está. Estos son momentos, he sido capaz de superar un momento complicado cuando llegué, he pasado antes por eso en mi carrera, intento mantener el equilibrio en los buenos y malos momentos y ahora solo disfrutarlo", dijo en charla con Win Sports.



El secreto no es solo haber consolidado su parte físico sino también sus socios: "Con Adrián venimos bien desde el año pasado, estuvo siempre a mi lado en los momentos difíciles, tenemos gran relación, y Darwin es un jugador de mucha calidad y siempre los buenos te hacen mejor. Disfruto jugar con él y todos mis compañeros", explicó.



En otra conversación, Falque recordó a las grandes figuras con las que compartió camerino y la manera como impactaron su carrera: "Por suerte he tenido fortuna en mi carrera de tener grandes compañeros. Totti, Adrián (Ramos), Modric, Gareth Bale, Del Piero cuando estaba en la Juve, Salah, De Rossi... La verdad que le queda a uno es aprender, disfrutar y quedan esos recuerdos. También son grandes capitanes, grandes ejemplos, son gente muy humilde que merece la pena", dijo en Zona Libre de Humo.