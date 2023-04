Adrián Ramos no se guardó nada y criticó a árbitro: ‘Es un problema’

América de Cali empató 1-1 contra Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja en el duelo aplazado de la fecha 12 de Liga BetPlay 2023 y tras el partido, Adrián Ramos, estrella del equipo escarlata, criticó fuertemente las decisiones del árbitro Edilson Ariza.

En conferencia de prensa, Adrián Ramos salió bastante molesto y como nunca antes visto, habló sin tapujos contra Edilson Ariza, pues mencionó que siempre que este árbitro le pita al América, el equipo sale perjudicado tanto en el Pascual Guerrero y en las plazas en las que juega el club.



"Yo llegue acá en 2020 y cada vez que pita Ariza es un problema, no sé qué tenga contra América. Yo no me quejo, yo juego fútbol. Si pierdo acepto, si gano, no falto al respeto, pero este señor es arrogante, siempre que ha ido al Pascual es un problema y pueden revisar todos los partidos que él nos ha pitado. Hemos cambiado de nómina y con todas es lo mismo. Van a tener que revisar que tiene él o que hable de frente si tiene algún inconveniente con América”, dijo Adrián Ramos en rueda de prensa.



Por ahora, la Dimayor no se ha pronunciado al respecto, pero las fuertes y explosivas declaraciones de Adrián Ramos hacia el árbitro Edilson Ariza puede acarrearle sanciones.