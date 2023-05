Guimaraes habló de la lesión de Falque y avisó al Atlético Huila

Alexandre Guimaraes reconoció que el gol de Tomás Ángel, a los 3 minutos del primer tiempo, desajustó mucho del plan ante Atlético Nacional. Valoró lo hecho por sus jugadores y reconoció que buscaron al menos llevarse en punto. Ahora, América se concentra en sumar ante Atlético Huila. Con una victoria estarán adentro y esas son sus cuentas.



En relación a la lesión de Iago Falque, quien tuvo que ser reemplazado por Adrián Ramos tras una violenta patada de Andrés Salazar en el primer tiempo, el técnico prefirió no hablar mucho sin conocer el resultado de las imágenes a las que se sometió el jugador.

Balance del partido frente a Nacional: "Me quedo con la postura que el equipo tuvo en el segundo tiempo, prácticamente Nacional no tuvo opciones, nosotros entendimos por donde había que jugar y buscamos el empate por todas las vías. Era un partido complicado pero seguimos dependiendo de nosotros mismos para conseguir los puntos y planificar lo que viene”.



Nómina alterna de Nacional tras jugar Copa: "La nómina habíamos visto participaciones de la gran mayoría en otros partidos. Lo que nos sacó del partido fue la anotación tan tempranera que les dio más confianza a ellos, pero una vez entendimos su forma de jugar, tuvimos mejor remate en el primer tiempo y jugamos mejor en el segundo".



Lo que le faltó al América: "Nosotros buscamos el empate por todas las vías y tuvimos situaciones claras. Hicimos absolutamente todo para llevarnos al menos un punto, no pudimos hacerlo acá y lo buscarémos ahora en Neiva".



Preocupación por la lesión de Iago Falque: "Está haciéndose las placas y todavía no tenemos ninguna respuesta. Lo esperamos en el hotel y a partir de ahí cuál es la situación, sin entrar en detalle porque sería entrar en lo desconocido".