Juan Carlos Díaz, firme en el DIM: 'Seguimos creyendo en la ideología'

Una de las variantes que Javier Álvarez realizó para enfrentar a Boyacá Chicó, fue la presencia de Juan Carlos Díaz, el volante jugó condicionado gran parte del encuentro, debido a que fue amonestado en la etapa inicial y eso no le permitió desplegar todo su talento. Díaz quien el 15 se unirá al microciclo de la Selección Colombia Sub 20 en Barranquilla, vive sensaciones encontradas; triste por el presente de Independiente Medellín, pero expectante por el desafío ‘tricolor’.



“Teníamos la intención de buscar la victoria, lastimosamente no es agradable lo que pasó en el terreno de juego. Sumamos una derrota, pero aún seguimos confiando en la ideología del ‘profe’ (Javier Álvarez) porque creemos que podemos mejorar y ganar”, indicó.

Sobre los entrenamientos de las últimas semanas, Juan Carlos declaró que “hemos venido trabajando duro, lastimosamente no se dio el resultado, vinimos a proponer. El juego se centró en el medio campo y un error que cometimos nos costó el partido. Debemos corregir los errores para no cometerlos en el siguiente partido. El rival nos cerró muchas opciones de pases, casi no tuvimos ocasiones claras y debemos buscar mejorar en esa parte. Seguimos creyendo en la ideología del ‘profe’ y seguramente las cosas se nos van a dar”.



El jugador habló sobre la amonestación que sufrió al minuto 14 del primer tiempo. “Lastimosamente en el inicio del partido me sacaron amarilla, en una falta donde todos creemos que gané el balón limpiamente. Eso me condicionó porque no quería dejar a mi equipo con 10 jugadores, pero creo que lo manejé de la mejor manera”.



Finalmente, habló sobre su convocatoria a la Selección Colombia Sub 20 de cara al Campeonato Suramericano del próximo año en nuestro país. “Es algo muy lindo estar en la Selección, todo jugador quisiera estar allá, espero aprovecharlo de la mejor manera y representar a Medellín en lo más alto”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8