Allison Pahuana confía en un Nacional femenino protagonista en Liga

Con 24 años y una vida alternando la contabilidad y el fútbol, Allison Pahuana llegó este año a Atlético Nacional femenino donde espera destacarse como lo hizo en el Once Caldas. La barranquillera llegó como refuerzo del equipo antioqueño y frente a Real San Andrés el próximo sábado, buscará un dulce comienzo con la red.

“El calendario es muy bueno, muy interesante, todos los rivales son muy difíciles. Hay grandes equipos, Medellín es el rival principal porque es el clásico, esperamos poder ganar nuestro grupo y llegar de la mejor manera a la siguiente ronda. Tenemos el objetivo de ganar la Liga e ir a la Copa Libertadores y estando allá, ser protagonistas”, destacó Pahuana.



En la parte académica, la joven atacante terminó una carrera técnica en contabilidad y ahora cursa contaduría pública, los números la apasionan, así como los goles. Sobre alternar el fútbol y el estudio, Allison expresó que “para todo se saca tiempo, en especial las cosas me apasionan. He podido distribuir el fútbol y mi carrera”.



Volviendo a Nacional, “la sensación que tengo de estar acá es muy bonita, es el mejor equipo de Colombia. Estoy contenta con el equipo, con el cuerpo técnico, espero que podamos alcanzar los objetivos”, remarcó.



En cuanto a sus características y referentes, Pahuana Thomas indicó que “soy una jugadora con velocidad, que va bien en el juego aéreo, tengo muchas capacidades para aportarle al equipo. Queremos llegar de la mejor manera al comienzo de la Liga. Estando en Nacional se abren más posibilidades para conseguir un mayor progreso en mi carrera. Tengo grandes referentes como (Karim) Benzema, Gabriel Jesús, Cristiano Ronaldo, esos delanteros masculinos de las Ligas más importantes”.



Aunque las comparaciones son odiosas, la delantera expresó que “hay grandes diferencias entre Nacional y Once Caldas, la sede de Guarne es muy buena, las canchas, los entrenadores. Nos esforzamos cada día para mejorar en todos los aspectos”.

Sobre su adaptación al equipo, la jugadora comentó que “ha sido muy buena, estoy muy contenta de estar aquí. Siempre hemos estado entrenando, en la pandemia de manera virtual y ahora en la cancha, queremos que este año sea el de Atlético Nacional y esperamos que podamos llegar muy lejos”.



Además, “el técnico (Diego Bedoya) me aconseja, me insiste que debo trabajar mucho en el juego aéreo, confía en mis capacidades y me esfuerzo para seguir mejorando. Desde que volvimos de cuarentena, los trabajos se enfatizan en la parte ofensiva, defensiva, la técnica, y la táctica”.



Finalmente, la jugadora se mostró esperanzada por la organización de este campeonato, la confianza que le siguen brindando al fútbol femenino, pero espera que, en el 2021, el campeonato sea con una mayor duración. “El fútbol femenino en Colombia viene avanzando, ojalá el otro año sea un torneo más largo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8