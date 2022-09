Mayer: ‘Soy el entrenador hoy, lo que hablen afuera no es mi problema’

Este jueves, hubo atención a los medios de comunicación en la sede campestre del Deportivo Cali, en el cual uno de los protagonistas fue el técnico Mayer Candelo, quien respondió todo los interrogantes y sobre todo, habló de todos los rumores que se presentaron esta semana, que lo desvinculaban del cuadro azucarero por la llegada de Jaime De La Pava.



“Lo único que les puedo decir es que yo soy el entrenador hoy, lo que hablen afuera no es problema mío, todos somos libres de expresarnos y comunicar lo que sienten, expresar lo que creen, no puedo pelear con la gente. Soy respetuoso de todos los comentarios que se digan, la realidad es otra porque no soy boxeador para pelear con nadie, soy el entrenador, vine a aportar en lo que pude aprender y en lo que he podido vivir en 23 años”.



Añadió que ha hablado con el grupo y los directivos: “la verdad aquí es más lo que se especula o lo que se habla, que lo que pasa. En la unión de nuestros jugadores, aquí hay un orden y reglas que hemos pactado desde el primer día que llegamos y es lo que han hecho, cumplirlas. Con los directivos todos los días se habla de fútbol, pero la realidad es una, yo soy el entrenador del Deportivo Cali, le guste a quién le guste; estamos aquí y lo único que hacemos es pensar en mejorar y crecer”.



Sobre el estado anímico del grupo, dijo que: “el equipo está motivado, ha trabajado muy bien. Sabemos que nos costó mucho recuperarnos, porque es un clásico, el orgullo de nuestros hinchas y de todos nosotros; queríamos ganarles, pensábamos en que se podía, pero desafortunadamente no lo hicimos. Ya hay que cambiar el pensamiento, hemos trabajado en la semana bien, esperamos poder revertir esto y tener nuestro primer resultado a favor contra Bucaramanga”.



Comentó que siguen trabajando para mejorar en el siguiente compromiso: “la preocupación ha sido grande, porque la idea de esos 27 puntos era tenerlos todos y no 4 puntos. Los errores que hemos cometido nos han llevado hoy a estar de últimos y no salir de ahí, pero mental y psicológicamente hemos trabajado, tenemos la fortuna de estar en el Cali, que nos brinda todas esas herramientas para salir de esos momentos. En una institución gigante, hemos trabajado con los psicólogos y todos los que han venido a aportarnos”.



Fue interrogado sobre el tema de los empresarios de los jugadores, a lo que respondió que: “no llegue al Cali por los empresarios, no tengo negocio con ninguno. Vine a dirigir un grupo de jugadores que ya estaba, sin importar de quién es el jugador, quien lo trajo o quien no. Tengo que mirar quienes son mis jugadores, sea del vecino que sea; mi problema no es quien es el empresario, mi problema es mejorar mis jugadores para que rindan”.



Por último, analizó a su próximo rival, el Atlético Bucaramanga: “es un equipo que juega 4-3-3, donde Torres juega por fuera o por dentro, tiene mucha movilidad, al igual que Dayron. Son muy desordenados en el ataque en el sentido que no son estáticos, sino que su movilidad los hace más peligrosos. Hemos analizado que les gusta mucho la pelota, juegan bien. La idea es quitarles ese juego ofensivo y también lastimarlos, porque en la mitad dejan mucho espacio”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15