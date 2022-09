Números evidencian a Mayer Candelo en Deportivo Cali: ¿merece piedad?

Las versiones de la salida de Mayer Candelo de la dirección técnica de Deportivo Cali toman fuerza con el paso de las horas, tras la derrota 1-0 en el clásico contra América, que lo mantienen en el sótano de la tabla de posiciones.

Se habla de Jaime de la Pava, el exitoso ex DT escarlata, como el indicado para intentar recuperar un rumbo que no se perdió con Candelo sino que desde la estrella diez, con Rafael Dudamel en el banquillo, ha ido en picada hasta llegar a la crisis que se vive hoy.



Candelo tomó las riendas del equipo, tras la salida del venezolano por malos resultados, el pasado 9 de julio. Su gran capital, una buena campaña para el ascenso con Cortuluá y su condición de ídolo azucarero, referente, voz de mando.



Pero ha sido justamente eso, la autoridad que ganó con carácter y toneladas de talento, lo que muchos extrañan hoy de él, tras verlo perdido, confundido, descorazonado en la última derrota en el Pascual Guerrero.



¿Qué tiene Mayer Candelo para contradecir a sus críticos? Números no son: de los 9 partidos que ha dirigido, 5 se saldaron con derrotas y 4 con empates. En ese tránsito el equipo anotó 13 goles y recibió, lo que deja en evidencia un profundo desequilibrio. No conoce la victoria en Liga desde que ocupa el banquillo de su equipo amado.



Esa es la realidad que para la directiva no tiene perspectiva de mejora, que para los hinchas se ha vuelto un golpe tras otro y que para el propio grupo ha sido un depósito de dudas y no de respuestas.



Hay que reconocer que hay puntos muy bajitos, para empezar Teófilo Gutiérrez, quien se ha hecho expulsar dos veces en esta era Candelo, lo que en su condición de capitán es imperdonable. Pero de ahí en adelante, salvo la rebeldía de Angelo Rodríguez como llanero solitario en ataque, el DT proporciona pocas herramienta a la nómina para superar la crisis.