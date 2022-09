Mayer y su advertencia: ‘cada día se va haciendo más difícil esto’

Deportivo Cali volvió a caer en la Liga BetPlay Dimayor y esta vez 1-0 contra el América de Cali, en el clásico vallecaucano de la fecha 10, en el estadio Pascual Guerrero. Tras finalizar el compromiso, el entrenador del Cali, Mayer Candelo, analizó lo que aconteció.

“El análisis en negativo, porque llevábamos nueve fechas en lo mismo, era un clásico que es el orgullo de nuestros hinchas y para nosotros, la satisfacción de quererlo ganar y desafortunadamente a los 25 minutos siempre tenemos un jugador menos por expulsiones y lo que pudimos hacer fue ordenarnos, tácticamente defendernos, porque no daba más la opción”.



Complementó: “eso nos llevó a que teníamos que cerrarnos, pero por momentos pudimos controlar bien al América, a pesar de que tenían uno de más. El equipo se comportó bien, la última jugada donde le ganan la espalda a Mera con Quintana, nuestro arquero salió, donde nos ganan de cabeza y con eso les alcanzó para ganarnos. No podemos hablar mucho, porque siempre hablamos, no conseguimos lo que queremos, que son los triunfos y cada día se va haciendo más difícil esto”.



Contó la decisión del cambio, donde sacó a Daniel Luna por Aldair Gutiérrez: “Luna había hecho un buen trabajo, pero se lastimó su hombro también. No es un carrilero, lo pusimos para intentara jugar, pero desafortunadamente no pudimos hacer lo que queríamos por el jugador de menos. Nos tocó sacrificarlo y buscábamos de que salida de Vera y el que estaba por fuera en el momento, no nos hicieran daño”.



Quisieron controlar mejor al América, pero por el hombre de menos no lo consiguieron: “nosotros en ningún momento trabajamos para defendernos, trabajamos para controlarles a Sierra o Portilla, que son los volantes de ellos que le pueden dar juego al América y controlar las contras que son muy efectivo en su velocidad. De ahí queríamos empezar a jugar, desafortunadamente por la intensidad del América no nos dejó poder tener más la pelota”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15