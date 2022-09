Ojo: en tabla de merecimiento de Juan Cruz, Junior estaría clasificado

Junior de Barranquilla está en un momento muy complicado: viene de perder dos clásicos contra Unión Magdalena, ha visto perder sus ahorros en la tabla de posiciones de la Liga Betplay y su entrenador, Juan Cruz Real, está en el centro de la polémica.

El argentino lamentó la última derrota, por 2-1 en Santa Marta, que es la repetición del marcador adverso (0-1) que sufrió en la ida de la semifinal de Copa Colombia contra su acérrimo rival en el Caribe.



Las críticas no se han hecho esperar, pero no solo por estas caídas sino por la gran dificultad que ha representado para el DT sacar resultados por fuera de Barranquilla, una situación que antes no preocupaba tanto, pues ganando de local bien se pueden hacer los puntos para avanzar a los cuadrangulares de Liga, pero que ahora empieza a incomodar incluso a los directivos del equipo tiburón.



Para el estratega, en todo caso, nunca ha sido responsabilidad propia, sino que se han juntado unas veces errores arbitrales, otras fallas individuales, otras tantas asuntos extra futbolísticos, pero muy pocas veces un rival que los supera o que hace las cosas mejor.



En este video de Paolo Arenas se nota como, en cada rueda de prensa, Cruz Real habla de todo lo que han merecido en la cancha pero que no ha llegado a la tabla de posiciones... según esas cuentas, a esta hora ya deberían estar clasificados, aunque la cruda realidad es que son séptimos en Liga, con 14 puntos, diez menos que el líder Millonarios.

¡JUNIOR MERECE TENER MÁS PUNTOS QUE MILLONARIOS! (Según Juan Cruz Real).



De 36 juegos por Liga, solo en 2 reconoció ser superado. 14 derrotas y en 3 de ellas creyó merecer ganar (dijo lo mismo en mayoría de empates).



Video con sus declaraciones en 12 caídas.



¡CERO AUTOCRÍTICA! pic.twitter.com/3oR9LqKgP3 — Paolo Arenas (@PaoloArenas) September 5, 2022

El equipo sufre esa presión que ya desde hace un par de semanas se siente sobre el DT y sus resultados y muchos hablan de un posible regreso de Julio Comesaña. Por ahora, la usual reunión de los lunes en la residencia de Fuad Char está por realizarse y la nómina está citada para trabajo en horas de la tarde. Es lo único oficial.