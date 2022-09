Unión Magdalena golpeó en el clásico costeño y derrotó al Junior

Un clásico se disputa hasta el minuto final, así quedó demostrado en el duelo del Sierra Nevada. Unión Magdalena y Junior protagonizaron un duelo vibrante, de esos que van para la memoria del futbolero. Triunfo del ciclón, no solo para seguir en la parte alta de la tabla, sino para alejarse de la zona del descenso.

El inicio de juego evidenció lo lento del juego, por parte de ambos equipos, que, en los primeros minutos, no generaron mayores acciones de peligro en las áreas de Viera y Bejarano, respectivamente.



Opciones parejas en el primer tiempo. Carmelo Valencia aprovechó un error en el cierre de la defensa local, con la pelota de cara al arco y el porteo del Unión jugado a un lado, remate del atacante y sorpresivamente, el guardameta llegó a sacar la esférica.



La respuesta de los samarios llegó con una combinación de hombres destacados como Hinojosa, Márquez y Cantillo. Este último tuvo una clara, en un mano a mano con Viera, donde no logró definir correctamente.



Para el inicio del segundo tiempo, Junior logró encontrar más espacios para combinarse con los hombres del medio y ataque, factor que no encontraron en la primera mitad. Valencia le bajó una pelota a Bacca, quien, al momento de definir, la empalmó de volea, mandando la esférica por encima del travesaño.



Sobre el minuto 61, se presentó una combinación de pases para Junior, que empezó con la recuperación de la pelota de Sambueza, centro al área y penalti. El encargado de cobrarlo fue Carlos Bacca, enviando la esférica al centro de la portería.



La alegría para Junior no duró mucho. Pelota larga de James Sánchez para Márquez le ganó la posición a Arias, remate ante la salida de Viera que dejó el rebote para Palomino, llegando a empujar la esférica al minuto 67 y decretar el empate.



El planteamiento de Cruz Real se complicó al minuto 72. César Haydar vio la tarjeta roja, evitando un contragolpe que dejaba mal para a la defensa visitante. Los minutos finales fueron para el Unión Magdalena, que tuvieron en los pies de marques, al minuto 88, la opción de gol, remate que se fue desviado del marco de Viera.



Unión Magdalena aprovechó todos los espacios que dejó Junior y al minuto 90 logró el tanto que les daba la victoria. Mal accionar de Arias y de la zona defensiva visitante, para que la pelota le quedara a Hinojosa, que remató al fondo del arco de Sebastián Viera. Los samarios llegaron a 18 unidades, siendo escoltas del líder Millonarios. Por su parte, Junior quedó en la séptima casilla, con 14 puntos.