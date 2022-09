En tablas el clásico cafetero: Pereira y Once Caldas prometían más

Deportivo Pereira y Once Caldas firmaron un empate 1-1 en el estadio Hernán Ramírez Villegas, un duelo que se decidió en el primer tiempo y que prometía en ese arranque trepidante pero se fue apagando hasta decepcionar.

Cuatro toques y a celebrar. Así fue el gol de Once Caldas, que aprovechó el pestañeo de la zaga rival y apenas a los 2 minutos se avivó Ayron del Valle para encontrar a García, quien asistió de manera impecable a Piedrahita para abrir la cuenta 0-1.



Pero antes de que el Once se acomodara en esa ventaja, el dueño de casa respondió: solo apareció Berrío para el centro de Mosquera y a los 7 minutos se puso la cuenta 1-1. Más que bien pintaba el clásico cafetero.



Se salvaba del segundo el Once en la llegada de Bryan León que se le iba apenas abierta contra el palo derecho y del ímpetu del arranque quedaba poco en el cierre del primer tiempo.



Infortunadamente en el arranque del complemento se tuvo que suspender el juego por el humo que invadió la cancha e impidió la visibilidad... bueno es animar, pero no para darle aire al rival .



Y esa pausa, por casualidad o por lo que haya sido, acabó siendo la constante hasta el final: poco quedó de la emoción del arranque y en el campo terminó siendo un local agotado y sin ideas tras chocar contra la barrera blanca y un Once plano en la generación de juego que no inquietó. Salvo un remate al palo de Mosquera que pudo adelantar al Pereira, prácticamente nada más.



El clásico cafetero que tanto prometía fue de más a menos y el empate 1-1 fue buen resultado para ambos, más al Once que sigue escoltando a Millonarios con 15 puntos (aunque el azul le lleva 9 puntos de ventaja), mientras Pereira lucha por mantenerse entre los ocho, con 14 unidades.