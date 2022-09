El clásico se pintó de azul: triunfo de Millonarios contra Santa Fe

Todo clásico capitalino es fiesta, el azul y rojo llenaron el estadio El Campín, para la edición número 307 por Liga, del clásico capitalino. Expectativa a tope, pues ambos clubes llegaban en la parte alta de la tabla.



El estilo lo impuso Millonarios, ganando el derbi 2 a 0, con Carlos Andrés Gómez, como la gran figura del partido.



La intención del local fue clara, presionar y apretar la salida de Santa Fe. Luego de tomar la esférica, empezó a generar opciones claras, tres en menos de diez minutos



Bertel lo buscó, en un centro rastrero, que le sacaron al tiro de esquina. Posteriormente, Silva filtró un balón para Pereira, mano a mano con Castellanos, que fue cerrado con tiempo por Perea.



El capitán azul se inventó una jugada, digna del micro fútbol. Severo en el área chica y remate que pasó cercano al palo del arco santafereño. Los cardenales empezaron a darle trámite al partido, manejando la pelota, sin mucha claridad en el tercio de finalización.



Al minuto 19 Alfredo Arias, técnico de Santa Fe, vio la tarjeta roja. Gómez iba por la pelota, sin intención, el uruguayo le movió la esférica. Roldán no dudó y lo mandó a la tribuna.



Millonarios encontró el camino al gol, en una acción que inició y terminó Carlos Andrés Gómez. Recuperación en la mitad de la cancha, pase a Ruiz, sirviendo de pívot y descargando con Pereira, quién dejó mano a mano al extremo con Castellanos, definiendo ante la salida del portero, al minuto 21.



Pese a los intentos de mantener la pelota por parte de Santa Fe, no había un circuito de juego claro de la visita, que en todo el primer tiempo no generó opción de peligro alguno, de cara al arco de Montero.



Para la segunda parte, Santa Fe mandó a la cancha a Morelo y Lizarazo. Los leones tomaron la pelota y empezaron a molestar a los azules, que lucieron erráticos en el arranque del complemento.



Gómez volvió a tener el gol, en una acción combinada con Pereira, donde el juvenil llegó al remate sin mucha potencia, por la presión de Mantilla.



Al minuto 70, cuando las cosas no pintaban bien para los azules, pero lograron mantener el bloque. Un pase de Cuenú, desde 80 metros, aproximadamente, terminó en un mano a mano de Gómez, con complicidad de Sánchez, al no cortar el balón. El juvenil puso el segundo de los embajadores.



Los cardenales tuvieron la primera chance clara al minuto 73, con un gol anulado a Carlos Sánchez, que estaba en fuera de lugar. Santa Fe volvió a avisar con un remate desde el borde del área de Mantilla, que se fue desviado del arco de Montero.



El remate del partido fue intensidad para Santa Fe, controlada por el bloque compacto de los de Gamero. Tiempo para el ‘olé’ de los aficionados azules, para finalizar el derbi 307 con victoria embajadora.



Millonarios completó 24 unidades, en las 10 jornadas disputadas en el campeonato, siendo líder de la Liga. En la próxima fecha se cruzará con Once Caldas, pero antes, enfrentará el duelo de vuelta de las semifinales de Copa.



Por su parte, Santa Fe, al término del duelo, quedó en la tercera casilla, con 15 unidades.