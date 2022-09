Juan Cruz Real habló de su continuidad como técnico de Junior

Junior volvió a dejar puntos fuera de su casa, realizando una pésima campaña en condición de visitante. El cuadro barranquillero perdió el clásico costeño, contra Unión Magdalena, al minuto 90.



En medio de la bronca que generó la derrota, por el contexto y lo ocurrido en el duelo, el técnico de Junior, Juan Cruz Real, dijo esto acerca del compromiso.



Continuidad de Juan Cruz Real: es una pregunta que no puedo responder, mañana es levantarse y trabajar. Yo no abandono proyectos, busco soluciones.



Fue parejo hasta la expulsión, duro y trabado. El cambio de Pacheco fue por la amarilla. El tema de Rosero y tuvimos que jugar con el tema de las ventanas de cambios. En el medio con Rossi, quisimos fortalecer el medio. Lamentablemente nos empatan rápido, quedamos con uno menos. Al final nos anotan y en realidad perdimos por nuestros errores.



Irregularidad del Junior en los minutos finales: no tengo explicación, porque hay que estar concentrados hasta el final, atentos. Más cuando uno queda con un jugador menos, eso es ventaja en el fútbol moderno. Hay fatiga, pero hoy no estuvimos certeros en eso.



Por mi cabeza, en lo emocional, hay bronca. Trato de estar fuerte, hay que recomponer y seguir trabajando. No queda otra opción. Todos los fines de semana y partidos son finales, cuando hay un tropezón, hay que levantarse.



Mensaje a la afición del Junior: lo que puedo decir es que hay que seguir trabajando. Nuestra campaña de visita no ha sido buena, hay que ser autocríticos. Los puntos se nos van por errores propios. De mi parte es seguir trabajando, levantar la cabeza.