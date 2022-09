Guimaraes tras ganar el clásico contra el Cali: ‘vamos con buen paso’

América de Cali venció 1-0 al Deportivo Cali por la fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en una nueva edición del clásico vallecaucano en el estadio Pascual Guerrero. Tras finalizar el compromiso, el técnico Alexandre Guimaraes, destacó nuevamente el trabajo de su equipo.

“Primero el aplauso para los jugadores por lo que están haciendo y felices de ganar el clásico, siempre refuerza todo el trabajo, pero sabemos que esto sigue, vamos con buen paso y ahora nos enfrentamos el próximo fin de semana a un equipo que ganó su clásico, bien. Así que celebrar este rato y el martes cuando nos volvamos a ver, encaminar todo lo de Medellín”.



Habló de cómo afrontaron los nervios cuando no llegaba el gol: “en este tipo de situaciones lo primero que hay que hacer es no perder la cabeza, porque te puede invitar a darte ciertos permisos de perder posición y ahí puedes abrir una posibilidad al rival. Sabíamos bien, que después de la expulsión había que buscar los costados, llegar con más gente; eso en el segundo tiempo lo manejamos mejor, lo que nos dio más llegadas claras y el gol”.



Nunca vio por debajo al rival: “debilidad no les vi, era obvio que tenían que cambiar su formato inicial y a partir de ese cambio que ellos tuvieron que hacer, nosotros teníamos que buscar jugadores más enceradores en los costado y lo conseguimos”.



Resaltó que el equipo sigue remando para el mismo lado: “la línea nuestra de trabajo es ser coherentes con lo que uno dice y hace, creo que el plantel como tal se está dando cuenta de esa coherencia y eso está llevando que todos, independientemente de los minutos que puedan jugar, cuando lo hacen dan el máximo y ayudan a que el equipo mantenga esa línea”.



Por último destacó el trabajo de Deiner Quiñones, en las situaciones que estuvo: “siempre hay percepciones diferentes sobre el rendimiento de X o Y jugador, Deiner hizo dos funciones diferentes, jugando por la izquierda y luego por la derecha,



teniendo y acarreando balones sobre todo cuando el equipo tuvo ventaja numérica y lo vi muy bien”.



