‘Me mandaron a la B’: Mayer recordó cuando el Pibe ‘le hizo el cajón’

En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, Mayer Candelo, panelista del programa, recordó sus inicios en el Deportivo Cali de la mano del Fernando el ‘Pecoso’ Castro y aprovechó para contar una divertida anécdota con Carlos el ‘Pibe’ Valderrama.

El exfutbolista empezó a tener minutos antes de cumplir la mayoría de edad y de a poco mostraba su enorme talento con la pierna izquierda: “Me tocó a los 17 años con el Pecoso Castro y estaba emocionado con esos poquiticos ratos que me daba”.



Aunque eran evidentes sus buenas condiciones, para la campaña de 1997, y después de pasar por algunos clubes de segunda división, confiaba en ganarse un lugar para disputar Liga y Copa Libertadores. Pero un tal Carlos Valderrama se entrometió en su camino.



“Me trajeron un refuerzo malísimo para la Copa Libertadores del 97': al Pibe Valderrama. Ahí fue cuando me mandaron al Pasto, a la B. Me dijeron ‘vaya coja experiencia por allá, culicagao’ y chao, me mandaron a ver al Pibe por televisión. Yo soñaba dizque con jugar al su lado y me mandaron fue a verlo por televisión”, recordó.



Recordemos que Valderrama tuvo dos etapas con el cuadro azucarero: 1985-1987 y después en 1997, año al que se refiere Mayer.