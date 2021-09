¿Fue premonitorio? Mensaje de Anthony de Ávila antes de ser detenido

Anthony De Ávila fue detenido el pasado 21 de septiembre en Italia por un presunto caso de narcotráfico, que data del año 2004.

El exjugador de América de Cali y la Selección Colombia permanece en Nápoles, donde fue arrestado a la salida de un local público, en el marco de una investigación contra una presunta red de tráfico de narcóticos.

Curiosamente, en las últimas horas se conoció un video que para muchos resultó premonitorio, en el cual el exdeportsita decía que lo material no sirve y que solo sirve aferrarse a lo espiritual.



En sus redes sociales, el propio De Avila decía desde Amsterdam, hace dos semanas: "estoy sentado en un bordillo, en un barrio turco. Estoy esperando a la tía Nena. Me senté aquí a disfrutar del panorama del oxígeno que nos da Dios. Hay una reflexión importante: uno no es nada en la vida, se lleva un espejismo todo raro. La vida en todas partes del mundo es lo mismo, donde te metas".



Y sobre la búsqueda de riqueza, que sería la razón por la cual lo detuvieron, comentó: "Lo material no sirve, vale el ser humano. Puedes tener millones y millones y puedes tener los carros que quieras, las mujeres que quieras, pero la lealtad, la espontaneidad del ser humano es importante y la espiritualidad. Después que te sientas bien lo demás, en cuanto a lo material, no sirve. Yo aquí me siento bien, soy feliz".

Es poco lo que se conoce en Colombia sobre la situación judicial del 'Pitufo' en Italia. Pero su declaración contrasta con la difícil prueba que hoy enfrenta.