Consternación de allegados a Anthony de Ávila por detención en Italia

Una gran consternación existe entre los amigos, ex compañeros e hinchas de América de Cali con la detención de Anthony de Ávila en Italia, presuntamente por vínculos con el narcotráfico en ese país.





La información que entregan las autoridades de ese país es que, al parecer, Anthony tuvo relación hace 20 años y volvió a hacerlo recientemente con dos personas napolitanas vinculadas con tráfico de drogas. En esta ocasión, la Policía italiana aprovechó la visita del colombiano para detenerlo y hacer efectiva una orden de captura que data de 2004 por hechos acontecidos en 2001 en Génova y Nápoles.



Extraoficialmente se supo en Colombia que el ex delantero samario se encontraría en Italia llevando unos jóvenes futbolistas para que los observaran y también en relacionales laborales con una empresa constructora. Su familia todavía no se ha pronunciado al respecto y tampoco respondió las llamadas de FUTBOLRED.



Desde el instante en que trascendió la noticia, han sido cuantiosas las voces que se han referido a este suceso, sumados aficionados, ex futbolistas y directivos del balompié nacional.



Víctor Lugo, quien fue compañero de De Ávila en América de Cali, afirmó: “Lamentable noticia, es algo que está por esclarecerse y si es así quien sabe qué situación lo llevaría a eso, uno no quiere que a un amigo le suceda un inconveniente de esa magnitud. Ojalá que salga de este caso prontamente”.



Lugo rememoró sobre el momento en que lo vio por primera vez: “Lo conozco desde que llegó casi como un niño al América, su presencia acá con sus grandes condiciones le permitieron irse incorporando al equipo mayor, demostrando de que podía y por ende es siempre recordado como uno de los goleadores históricos de la institución americana”.



El ex puntero izquierdo añadió que “el gol que le hizo al Cali en el clásico es uno de los que la gente siempre recordará porque fue el jugador más veterano en lograrlo en un partido oficial. Si cometió ese error, que cualquiera puede hacerlo, ojalá que pueda salir prontamente y tenga un retorno satisfactorio a su país”.



Por su parte, Elkin Congote, otro ex jugador de América en esa época, señaló que “no sabemos cuál es la situación en sí, porque eso lleva un tiempo y él lo dejaron libre después de tres días. Lo importante es que se encomiende a Dios y que resuelva ese caso de tantos años, que tenga mucha fortaleza, al igual que su familia”.



“Estamos muy confundidos, porque en una situación de esas puede caer cualquiera, nadie se exime. Nosotros llegamos en 1979 al América y él lo hizo en 1980, con apenas 17 años, lo trajo el médico Ochoa desde la costa y desde que llegó hizo mucha diferencia, aun siendo un ‘pelao’. Estuvo con nosotros viviendo en la Casa Hogar de Versalles, pero luego ganó mucho prestigio, goleador histórico”, señaló el ex volante antioqueño que se radicó hace muchos años en Cali.



Congote le envió un mensaje de esperanza, a pesar de que últimamente la comunicación no era frecuente, como sí lo hacen quienes consiguieron el primer título de 1979: “Con Anthony no teníamos mucho contacto, pero hoy le deseamos lo mejor, que pueda resolver el problema porque su familia lo necesita”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés