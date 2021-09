¿Se va para el fútbol europeo? Felipe Román dio pistas de su futuro

Millonarios atraviesa un gran momento en la Liga BetPlay 2021-II. Actualmente es segundo con 22 unidades y de la mano de Alberto Gamero viene mostrando un juego propositivo y netamente ofensivo.



Justamente dicho rendimiento se debe en gran parte al buen nivel de algunos jugadores como Andrés Felipe Román, Daniel Giraldo, Daniel Ruíz, Mackalister Silva y Fernando Uribe.

Uno de ellos generó preocupación a lo largo de la semana, pues no entrenó con el equipo y se especuló con unas pruebas médicas pensando en una venta que estaría cerca de darse.



Se trata ni más ni menos que de Román, jugador de extraordinario presente deportivo y que hace unos meses casi firma con Boca Juniors de Argentina. Actualmente es de los mejores laterales derechos de la Liga y Reinaldo Rueda lo tiene en la mira pensando en Selección Colombia.



“Andres Felipe Román hace tres días está presentando exámenes médicos en un equipo europeo”, fue la información que publicó el periodista Mario Andrés Ladino en su cuenta de Twitter.



Como era de esperarse, los comentarios e interacciones no tardaron en llegar. Tal fue el impacto que el mismo jugador se encargó de aclarar el asunto con un certero mensaje.



El defensor de 25 años puso fin a todo el revuelo respondiendo el mensaje de Ladino con el siguiente hashtag: “#fakenews (noticias falsas)”.



Por lo pronto se está a la espera de si entra en la convocatoria o no para el duelo que tiene Millonarios el próximo domingo en Valledupar frente a Jaguares (4 p.m.). En caso de no ser tenido en cuenta, Elvis Perlaza ocupará su lugar.