'Soy hincha del equipo del pueblo': la confesión de Matías Mier

Deportivo Independiente Medellín sigue armando su plantel de cara a la próxima temporada, el conjunto rojo de Antioquia buscará ser protagonista en el fútbol colombiano y para eso contrató a Matías Mier. El uruguayo habló en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de Ondas de La Montaña, donde manifestó su alegría de llegar al poderoso.



Mier también confesó ser hincha de Peñarol, equipo al que se conoce en Uruguay como el equipo del pueblo, la misma manera en la que se le conoce a Independiente Medellín.

“Firmé por dos años, contento de estar en Medellín. Me gusta la ciudad, tengo muchos amigos acá y espero hacer las cosas de la mejor manera. Fue una gran decisión que tomé”, precisó Mier.



En cuanto a su rol como delantero, Matías indicó que “me he sabido adaptar al sistema de juego de cada equipo, con Equidad jugué de delantero centro y se me dieron los goles. Agarré una metodología de trabajo para aportarle al equipo. Estoy con mucha alegría de estar acá y aportarle lo que he aprendido, cada año uno aprende y tengo grandes objetivos para el Medellín”.



Sobre los aficionados rojos, “lo que conozco de la hinchada, es lo que me ha tocado. Son muy fervorosos y acompañan al equipo en donde juegue. Yo soy hincha de Peñarol que es el equipo del pueblo y siempre manifesté de llegar al Medellín, por suerte se dieron muchas cosas para poder llegar”, expresó además que “prometo mucha entrega, sacrificio y aportar lo mejor al equipo. Si está disponible el número 11 lo tomaré, sino con cualquiera. Espero hablar en la cancha, vengo a trabajar, soy un obrero”.



Finalmente, sobre el tema de tener la ciudadanía colombiana y la opinión de Mellisa Martínez, Matías indicó que “estoy en trámites de la doble nacionalidad, además por estar casado con una colombiana se facilitan las cosas. Me gusta la idea y estoy feliz de poderlo hacer. Melissa (Martínez) está muy contenta, va a ser duro estar separados de la ciudad, pero así es el trabajo, ella va a estar viniendo seguido, yo en la medida que pueda, pero ambos estamos felices”.







Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8