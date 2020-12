¡Devastado! Denuncian caso de racismo contra niño en fútbol de Brasil

El hecho que estaría siendo investigado se dio en el fútbol formativo de Brasil, en medio del torneo Copa Caldas que se desarrolla en Caldas Novas, Goiás. El video que circula en redes sociales es estremecedor. El niño de 11 años llora desconsolado mientras narra los comentarios racistas que recibió durante el partido.

El protagonista del video es un niño de 11 años que pertenece a Uberlandia Academy. Tras el partido que su equipo ganó, reveló que uno de los entrenadores del equipo rival, Set Esportes, lo discriminó por su color de piel. Al verlo llorar desconsolado, sentado en la grama de la cancha, sus padres y miembros del club le consultaron lo sucedido y él decidió contar.



Uberlandia Academy se manifestó a través de su cuenta de instagram sobre el hecho sucedido el pasado miércoles. “Cuando jugamos con el equipo Set Esportes, nuestro jugador de categoría sub 11, salió del campo luego de otra victoria e inmediatamente comenzó a llorar. Preocupados por la situación, sus padres fueron a hablar con él. Con lágrimas les dijo que el entrenador del equipo contrario se dirigió a él con palabras racistas”, indicó el equipo.



Los medios brasileños registraron este viernes lo sucedido en dicho torneo de fútbol formativo, rechazando categóricamente cualquier acto de racismo. La organización de la copa no dudó en pronunciarse y aclaró que se trata de un miembro de un equipo participante en el torneo, que ya fue suspendido y no podrá seguir haciendo parte del evento deportivo.



“Los organizadores del torneo Copa Caldas manifiestan su apoyo al deportista, se ponen a disposición de las autoridades para esclarecer el episodio, y dejan claro que rechazan cualquier acto de falta de respeto y discriminación a los deportistas y participantes del evento. La organización advierte que no hay lugar para el racismo en el fútbol, la sociedad o nuestras vidas, y que está comprometida con cualquier tipo de discriminación”, manifestó la organización.



El video del pequeño futbolista de Uberlandia ha conmovido a decenas de tuiteros, que le han manifestado en redes sociales su apoyo. Entre los tantos mensajes aparece uno de la Confederación Brasileña de Baloncesto: “¡Nuestro cariño por Luiz Eduardo es nuestra esperanza de justicia en este y en todos los casos que involucran a racistas!".