Borré, aterrizado: 'parece normal ser protagonistas pero no es fácil'

Rafael Santos Borré fue gran figura en el triunfo 2-6 de River Plate, que supuso la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores.

Un triplete le permitió recuperarse después de fallar penalti y no verse tan fino en anteriores salidas: “para mí era importante volver al gol. También para Carrascal y para De La Cruz es importante convertir. Sé que a Matías Suárez ya le va a tocar. Me quedo con la actitud grupal”, dijo en conferencia de prensa.



A pesar de los 6 goles, para el colombiano el trámite no fue sencillo: “Nosotros sabíamos que iba a ser una serie dura, al ser un equipo uruguayo iban a pelear, a estar en partido. Nuestra mentalidad fue venir a resolverlo rápido. Obviamente la expulsión del arquero abrió más espacios. Ellos pudieron hacernos daño en dos jugadas, pero el equipo estuvo presente y pudimos cerrar la serie”, analizó



“Fue importante enfocarnos en nosotros y no mucho en el rival. Si teníamos contundencia y voracidad íbamos a ganar la llave y eso se vio reflejado y es lo que más nos deja contentos”, agregó el colombiano, nada menos que el goleador de su equipo en la actual Copa Libertadores con seis tantos.



“A veces parece normal que estemos todo el tiempo ahí y que seamos protagonistas, pero no es fácil. Los equipos siempre vienen con una disposición diferente ante nosotros, nos quieren competir. Estuvimos presentes en la llave y estamos nuevamente en una semifinal”, sentenció.



Para el barranquillero no hay gloria persona sin el respaldo de un grupo como el que tiene en River: "me ayudó mucho en este camino, al principio no fue fácil adaptarme a la idea de juego. Tuve compañeros fantásticos que me ayudaron en el camino. Estoy muy feliz en River con grandes compañeros, estoy donde quiero”, concluyó, dejando claro que, aunque no es un hecho la renovación, es lo que él y River esperan.