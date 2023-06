Le apareció defensor a Atlético Nacional: ojo a trino de ex campeón

Atlético Nacional perdió este sábado su segunda final en torneos cortos a manos de Millonarios, en una emocionante definición por penaltis que no pudo terminar en la anhelada estrella 18 para el club verdolaga.

Pero más que el resultado, las críticas apuntaron directamente al manejo del técnico Paulo Autuori, quien dispuso esquemas muy defensivos en la ida y la vuelta de esta final y además protagonizó un incidente con sus propios jugadores en el complemento, cuando quiso hacer cambios polémicos que discutieron hombres como Dorlan Pabón y Candelo, entre otros.



Aunque él no quiso darle demasiada importancia al tema y atribuyó todo a una confusión del equipo arbitral, la escena dio incluso para memes y para burlas sobre su autoridad dentro de la plantilla.



Sin embargo, en medio de esa situación tan complicada, hay defensores para la campaña del equipo verdolaga y reconocimiento no solo por avanzar a la final de la Liga sino por el buen papel en Copa Libertadores, lo que revalida la campaña en general más allá del dolor de la derrota.



El primer defensor ha sido un referente, un ex campeón de Copa Libertadores, quien en sus redes sociales reconoció la decepción pero destacó la entrega.



"Qué vaina tan dura pero orgulloso del verde”, dijo Macnelly Torres poco después de la tanda de penaltis en la que fallaron Dorlan Pabón, Jarlan Barrera y Cristian Zapata.

“Mis respetos, jugaron como se juega una final la perdieron son gallardía lo que se hable de más me vale, “opinión personal", añadió.



En la directiva se tomarán el tiempo para analizar lo ocurrido en El Campín, pero por ahora hay respaldo: “La junta directiva sigue apoyando el proceso del técnico. Analizaremos lo sucedido y tomaremos las medidas necesarias. Esto no acaba, nos debe fortalecer aún más. Aún no tengo toda la versión completa y por ahora, la mente está puesta en Patronato y en el futuro del equipo”, dijo el presidente Mauricio Navarro, tratando de aliviar un poco la presión tras la derrota.